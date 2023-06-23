【無電製冷】參考沙漠銀蟻　初創研塗層省電兼降溫

香港夏季天氣炎熱，無論商場、辦公室或家居都會冷氣長開，不但對地球造成傷害，更會加重電費負擔。本地初創企業近年研發無電製冷技術，將製冷納米顆粒加進油漆造成塗層，讓熱量輻射到外太空，達到降溫效果，技術除可應用到屋頂、大廈外牆，更可發展成瓷磚、紡織物等等，預期2025年生意額可達到2億港元。

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香港專業教育學院（IVE）沙田院校健康及生命科學系講師魏家寶博士稱，本港夏季天氣炎熱，需要長時間開空調，故不少商廈都已安裝隔熱設備，包括在玻璃窗貼上隔熱膜，又或安裝雙層玻璃，中間有鍍膜反射太陽光隔熱，「一些新型商廈更會進行天台綠化，又或安裝太陽能板，後者既可減低熱能，亦能製造再生能源，一舉兩得。」

他指出，可持續發展在本港愈來愈重要，上市公司每年都要披露環保表現，大大提升企業的ESG壓力，故此新建商廈大都會在節能上做工夫，以冀取得綠色認證。

▲ 香港專業教育學院（IVE）沙田院校健康及生命科學系講師魏家寶博士稱，上市公司每年都要披露環保表現，大大提升企業的ESG壓力。（受訪者提供照片）

由於本港較少生產工場，需要購買外國節能物料，故香港都是使用國際常用的環保物料，「當然本地大學亦有自己的研發，申請專利」，他解釋，日光會曬熱地面，至晚上因為沒太陽照射，而地面又不斷散發熱能，致使地面溫度下降，這種夜間降溫現象稱為「輻射冷卻」，現時國際間都有運用相似技術生產降溫、節能的物料。

本地耗電元兇：冷氣機

i2COOL創冷科技總裁朱毅豪博士（Martin）稱，他們公司主要研發無電製冷技術，「技術參考於撒哈拉沙漠裡的銀蟻，這種螞蟻有很特別的毛髮結構，令體內的熱量以中紅外方法散發到外太空」，技術除可反射太陽光之外，還可以將室內或電器設備的熱量輻射出去，穿透大氣層並進入外太空，保持室溫或設備表面涼快。

Martin於2015年與2位大學教授開始研究，2021年成功以製冷納米顆粒加進油漆造成塗層，並於2022年實現量產，「香港人多、建築物也多，根據機電工程署的數據，本地有90%的電力都是被建築物所消耗，當中有逾3成都是因為使用冷氣機。」

Martin的塗層可應用在屋頂和大廈外牆，售價比普通白光油貴2成，現時銷售主要為B2B，「像家樂坊最近翻新使用我們的塗層，夏天最熱時室外表面最多可降溫40度，室內則可降溫10至15度，對比普通白光油只可降低4至5度，相差約1倍。」而家樂坊兩個機房（有和沒有使用塗層）的冷氣耗電量則相差了42%。除大廈外牆，塗層還可應用到太陽能板、冷卻塔和車漆等層面。

改良版塗層冬暖夏涼

2022年9月開始，Martin正式營運公司，僅幾個月已有300萬港元定單量，當中一半來自本地，另一半來自東南亞，「中東氣候乾燥又炎熱，使用塗層的效果更好，室內可降溫20度」，今年5月底有中東代理商跟他們簽定5年合作框架，金額達1千萬美元。

▲ i2COOL創冷科技總裁朱毅豪博士（Martin）稱，他們的無電製冷技術可令室內降溫10至15度。（湯致遠攝）

但要進駐全球不同市場，只有製冷技術並不足夠，「例如北方的炎寒地區，又或一些溫差大的國家，製冷技術未必有用武之地」，所以Martin現正將技術改良，讓塗層隨溫度變深色後吸光升溫，節省42%電力，做到冬暖夏涼的效果，待明年或後年即可量產，每年產能達數千噸。

單一產品今年生意額達2千萬

香港寸金尺土，要找適當的地方生產並不容易，所以Martin現時於廣州投產，「我們找到了一間油漆廠，硬件非常齊備，他們免費讓我們使用地方，我們則購買他們的油漆製造塗層，每月出貨量達到100萬港元，互惠互利。」

作為一間初創公司，Martin坦言請人也不容易，於是他們透過參加不同比賽去提升知名度，包括貿發局的「創業快綫」，此外又會參加內地的招聘會等，「參加了3至4次，內地政府會篩選參加的企業和畢業生，1天收到約20份CV，質素都很好。」

說到未來的發展方向，除變色塗層外，團隊還會將技術應用到玻璃貼膜、瓷磚和紡織品，「例如是應用到雨傘和帳蓬，讓體感降溫10至15度，未來更有機會發展到穿著的衣物上」，產品將於1至3年內量產，Martin對產品相當有信心，單憑塗層單一產品，今年目標生意額是2千萬港元，至2025年更可達到2億港元。

環保降溫3招

如果想在辦公室環保降溫，魏家寶博士還有以下建議：

1. 冷氣出風位加層板：如果座位對正出風口，可以調節冷氣出風角度又或加上層板，這樣既可避免「吹正」著涼，亦可以打散空氣。

2. 風扇取代部分冷氣：可以開啟風機或風扇來取代部分冷氣機，打勻空氣，前者耗電量較低，有平衡用電的作用。

3. 降低濕度增舒適感：香港天氣潮濕亦令人不適，可用抽濕機令空氣更乾燥，這樣即使室溫不用太低，都會感覺舒服。

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本報記者：歐陽佩

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