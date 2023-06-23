【國泰 293】業務持續反彈 5月客運量按年增23倍 國泰料上半年錄綜合盈利

國泰航空（00293）公布5月份營運數據，顯示客貨運業務持續錄得強勁增長。集團預期，憑藉航空業務表現反彈，以及確認出售中國國際航空股份而產生估計約19億元一次性非現金收入，集團將在今年上半年錄得綜合盈利。國泰股價逆市上升，高見8.34元，最多升1.8%，最新報8.31元，升1.5%，創5個月新高。

同場加映﹕【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

國泰公布，5月載客量達141.8萬人次，按年大幅上升23.5倍；收入乘客千米數也按年急升16.6倍。乘客載運率上升24.7個百分點至85.1%：運力按年也增加11.5倍。今年首5個月，載客量和運力分別按年上升32.8倍和17.9倍；收入乘客千米數則增長30.6倍。

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

國泰5月貨運量近11萬公噸，較去年同月增加18.8%。月內貨物收入噸千米數按年升73.4%，但貨物運載率則下跌14.2個百分點至61.5%。今年首5個月，貨物收入噸千米數按年上升近1.1倍。顧客及商務總裁劉凱詩指出，國泰的航空業務表現錄得強勁的反彈，現金流持續改善。集團繼2022年實現整體經營正現金流後，年初至今繼續錄得經營正現金流。

同場加映﹕【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

她表示，國泰對夏季客運高峰期的需求保持樂觀，預料留學生在學期結束後返港將增加客運量。國泰將陸續增加更多航班，重建航綫網絡。她指出，國泰2022年全年業績報告已提及，集團將在今年上半年確認視作出售中國國際航空股份而產生的19億元一次性非現金收入，加上航空業務強勁表現及聯屬公司業績抵銷影響，預期國泰上半年將錄得綜合盈利。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧