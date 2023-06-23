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【維他奶 345】 內地銷售下滑兼遭大行大削目標價 維他奶股價急跌17%

股樓投資 15:37 2023/06/23

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受到內地銷售額下降以及里昂調低評級影響，維他奶（00345）股價急挫，最多跌逾17%，低見10.2元，最新報10.26元，仍大跌16.7%，創下去年10月以來的新低。

同場加映﹕【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

里昂研究報告指出，維他奶2023下半財年的銷售額按年下降7%，主要原因是內地銷售額下降20%。該行認為，儘管香港市場的業務增長仍在持續，但內地市場的下滑拖累了整體業績。報告提到，維他奶管理層已展示出強烈的決心，希望通過豐富產品組合和改善渠道管理來加快內地銷售。然而，該行認為，集團管理風格較同業保守，預計執行過程需時。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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在利潤率方面，該行預計維他奶將加大營銷活動力度以支持銷售，這可能導致更高的廣告和促銷成本。因此，該行將維他奶評級由「跑贏大市」下調至「跑輸大市」，並將目標價由16.2元下調近18%至13.3元。

同場加映﹕【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

維他奶周二（20日）公布年度業績，實現扭虧為盈，轉賺4,572萬元，去年同期虧損1.6億元；每股基本盈利4.3仙，亦宣告派發末期息每股1.4仙。惟績後股價仍然受壓，3日累跌逾兩成。

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記者：郭秀慧

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