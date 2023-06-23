【券商點睇】市場過度憂慮營運開支上升 鴻騰精密目前風險回報仍吸引

招銀國際表示，自年初以來，鴻騰精密（06088）管理層在3月和5月曾多次指引2023年利潤將同比下降5至15%。 該行認為運營支出增加的因素已反映在股價中，而且 公司目前估值對應2023年及2024年分別處於8.3倍及6.7倍市盈率，低於其歷史5年平均市盈率減1個標準差水平， 認為公司目前的風險回報仍具吸引力，並 予鴻騰精密「買入」評級，目標價2.18元。

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該行近期與公司管理層進行溝通，認為市場過度擔憂公司運營支出上升的影響，該行預計公司運營支出比率將在今年達到峰值14%；而在公司規模經濟和效率提高下，該行認為公司在未來兩年的運營支出有望降至約13%。

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另外，該行預計公司未來兩年將會加速擴展品類至400G 光纜、聲學及電動汽車組件等利潤率更高的產品，預計可推動淨利潤率從2023年的3.2%提升至2024及2025年的3.6%及4%水平。

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記者：鄭昊彤