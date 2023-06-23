【券商點睇】踏入銷售旺季推熱門IP產品 料泡泡瑪特銷售按季加速

中金表示，預計泡泡瑪特 （09992） 次季以來的銷售有望按季加快，粉絲消費回暖亦為新IP培育帶來更好的外部環境，品類結構豐富推動客群多元化，海外拓展及多元業務創新亦取得積極進展，看好公司打造一站式潮玩IP平台的廣闊前景。該行 維持對其「跑贏行業」評級，目標價30元。

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該行預計，泡泡瑪特次季業績增速提升，其中 5至6月進入銷售旺季，公司在推出Labubu機甲、SP MEGA蜷川實花、Dimoo經典復刻等多款熱門IP新品之下，取得亮眼銷售表現。

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另外分渠道來看，線上降幅逐步收窄，主要因抖音等新興渠道保持高增長；線下渠道亦表現突出，其中4至5月店效持續增長，優於2021年同期水平。

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記者：鄭昊彤