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【Android手機】英報警電話創紀錄　竟然跟Android 手機有關

科技 16:20 2023/06/23

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英國警方近日收到多宗誤撥的緊急報警電話。

近日，英國錄得紀錄新高的緊急電話數量。英國警方認為，這是與Android手機新的SOS 緊急功能有關，皆因用戶可以通過按電源按鈕五次或以上來撥打 999。不少用戶因此在不知情的情況下誤撥緊急熱線。

英國National Police Chief’s Council 表示：「全國所有緊急服務目前的 999 致電量都創下歷史新高。造成這種情況的原因很多，但我們認為其中一個原因就是 Android 智能手機的更新。」據BBC報道，警方稱他們在當地週日的凌晨00：00到19:00之間，就已經收到了高達169次無聲的報警電話。

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據悉，每則無聲的報警電話，平均需要用20分鐘來處理，以確保報警者的安全。警方更公開呼籲誤撥者請勿掛斷，並先告訴接線員他們只是錯誤撥出電話。

這種情況不僅僅限於英國。在6 月初，歐洲緊急號碼協會表示收到一些成員反映「來自 Android 設備的自動誤撥激增」。Google的發言人稱向BBC表示，手機上的緊急求救功能的運作方式，是由製造商決定。據悉，Android 正在為手機廠商提供額外的指導和資源，以防止這些製造商設計出容易被無意撥出的緊急呼叫。

Google估計，設備製造商將很快向其用戶推出更新方案，以解決以上問題。更建議遇到此問題的用戶應在接下來的幾天內關閉緊急 SOS功能。

【WhatsApp更新】新增私隱功能：將不明來電者設為靜音　私隱設定檢查

責任編輯：王愷楹

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