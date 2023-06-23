【券商點睇】新能源業務分拆上市釋放潛在價值 有利華潤電力估值提升

招銀國際表示，華潤電力（00836）宣布其新能源業務分拆到A股上市，中長期將會得到更多融資來建設新能源業務。加上分拆後業務發展和透明度更清晰，有利於投資者重估新能源業務的價值，釋放新能源業務潛在價值，進一步提高華潤電力的整體估值。該行指，潤電 目前交易在2023和2024年度預期市淨率為0.9倍和0.81倍，低於同行平均市淨率1.4倍和1.2倍。該行給予華潤電力「買入」評級，目標價23.2元。

【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

該行亦指出，華潤電力管理層給予2023年指引實現7000MW的風電和光伏新增裝機容量，預測公司2023年將新增3850MW的光伏裝機容量和3150MW的風電裝機容量，而下降的上游成本會令更多項目可符合公司的投資和建設標準，因此將會增加公司在光伏和風電裝機和投資方面的意願。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

該行表示，華潤電力火電業務的成本和利潤將在2023年得到改善，其中因公司積極簽訂長協煤合同，履約率也預期有所提高；同時進口煤炭價格下降，有利於公司採購部分進口煤來更好地應對煤炭價格波動，而且基於電力市場改革電價政策持續優化，多地電力市場成交價均實現20%頂格上浮。該行認為， 目前電力市場化的交易有助火電運營商更好地消化整體煤炭成本的變化。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤