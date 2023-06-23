《刺針》研究指2050年 全球近1成半人口患糖尿病增逾倍

醫學期刊《刺針》（The Lancet）周四（22日）刊登研究，預計全球到了2050年會有最多近一成半人口患糖尿病，增幅超過一倍，而且期間所有國家的糖尿病患者發病率都不會下跌。

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研究人員預測，如果各國不採取措施解決危機，全球糖尿病患者數字將由2021年的5.29億人，於2050年增至超過13億。

聯合國預測，全球人口2050年將達到約98億，届時糖尿病患者將佔全球接近一成半人口。

研究指全球年輕人口當中，1型及2型糖尿病的發病率均正上升，導致糖尿病患者數字急增。

研究更嘗試分析結構性種族主義對糖尿病發病率的影響，指特別在美國等高收入國家，少數族裔群體的發病率高1.5倍。

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全球到了2045年，約四分之三的糖尿病成人患者來自中低收入國家。而中低收入國家患者獲得相關護理的機會較少，死亡率也是高收入國家患者的兩倍。

率領研究的美國紐約阿爾伯特·愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）副教授Shivani Agarwal指，糖尿病仍為當代一大公共衛生威脅，未來不分國家、年齡組別及性別均會急劇增長，對全球醫療系統構成嚴重挑戰。

責任編輯：鄭錦玲