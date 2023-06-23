【文化差異】訪日旅客喜好大不同　歐美客愛拉麵、港台愛烤肉

自從疫後日本放寬入境政策，訪日遊客數也逐漸回復。有日本媒體分析了旅客在網絡上對當地餐飲的評價發現，比起精緻的壽司，旅客更愛便宜又大碗的拉麵和燒肉。

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日本經濟新聞分析了4萬條網絡評價，發現歐美客對拉麵店的評分較壽司店高，對冷門景點和神社也有好評，但日本普遍數碼化較落後成為弱點。

旅客愛拉麵便宜又大碗

日經使用分析工具收集旅客在2022年10月到2023年5月期間，於Google Maps上的非日語留言和評分加以分析，其中拉麵店（4.4分）和烤肉店（4.3分）均高於日本料理中代表性餐飲店的壽司店（4.1分）。

從拉麵店的口碑評價來看，除了湯被讚賞外，還有「免費加麵，令人難以置信」、「普通分量就能吃飽」等，拉麵便宜成為很多人讚賞之處。從語言來看，英語留言居多。壽司方面，英語和韓語較多，烤肉則以香港和台灣使用的繁體中文為主。

數碼化落後成為旅遊業弱點

若分析零售購物的話，日本的百圓店（4.3分）逼近百貨商場（4.4分），其次是折扣店（4.0分）。除「價格」外，最常見的讚美是百貨公司的「地下食品賣場」多於高檔品牌，如「迄今為止見過的最大食品市場」等評語隨處可見。折扣店的評語有「每層的主題都不一樣，逛幾個小時都不會厭倦」等。

但有讚也有彈，分析包括餐飲、購物、住宿及觀光地的差評，下單、結帳、辦理入住的混亂及等待時間方面比較多。2022年日本國內非現金結算比率為36％，低於其他國家的40至60％，這成為産生混亂的原因之一。即使在住宿方面，日本引入無人辦理入住，但外國人還需要複印護照等程序，被旅客認為耗費時間。

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責任編輯：李智賢

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