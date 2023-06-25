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【AI創新】Pure Storage數據保護新服務　藉AIOps偵測勒索軟件攻擊

14:50 2023/06/25

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數據儲存技術與服務商Pure Storage FlashArray副總裁暨總經理Shawn Hansen表示，為訂閱服務Evergreen//One新增勒索軟件復原服務水平協議（SLA），讓受到攻擊的儲存環境更快回到正軌。（張寶燕攝）

為應對日趨嚴重的網絡攻擊，數據儲存技術與服務商Pure Storage近日在美國拉斯維加斯舉辦Pure// Accelerate 2023大會，宣布為訂閱服務Evergreen//One新增勒索軟件復原服務水平協議（SLA）。

Pure Storage指，通過AIOps（即IT作業專屬的人工智能）偵測平台的異常行為，可找出回復至正常的時間點，並在新儲存陣列重建系統，讓受到攻擊的儲存環境盡快回到正軌。該服務承諾包括在下一個工作天交付儲存陣列，保證以每小時8TiB速度回復系統，透過RMA提供專業服務工程師到場，在48小時內完成項目復原，並以最大程度降低數據損失。

舉例指，據使用該Pure Evergreen//One儲存即服務方案，專門幫助醫療保健服務數碼轉型工作的HealthEdge基礎架構工程高級經理Kendra McCormick表示，透過新的勒索軟件復原SLA，「復原策略將大大推進端對端護理管理、改善病患治療效果和降低管理成本的能力。」

此外，其自助式SafeMode配置和管理，包括全新SafeMode PIN備有多重身份驗證功能，可實現安全無縫的存取控制，通過縮短系統支援週期。

【AI創新驅動】Pure Storage支援AI項目　夥NVIDIA開發AI儲存基礎架構解決方案

【數據儲存】Pure Storage全快閃陣列　迎戰AI、數據儲存新時代

記者：張寶燕　拉斯維加斯直擊

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