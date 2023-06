【字節跳動】TikTok營運總監宣布辭任 　由現職人事主管接替

字節跳動抖音海外版TikTok營運總監Vanessa Pappas即將離職。於TikTok已接近5年的Pappas在社交平台Twitter宣布,由於希望專注個人事業,故此決定辭職,又形容現時是「追求企業家精神的合適時機」。在職位過度期間,她將轉任公司顧問。

After nearly 5 years at TikTok I am stepping down as COO. To our amazing community of creators, employees, & people who have made TikTok 'the last sunny spot on the internet', it has been an absolute privilege to serve you all & to be a part of this once in a lifetime journey 🙏