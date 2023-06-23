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【字節跳動】TikTok營運總監宣布辭任 　由現職人事主管接替

股市 15:24 2023/06/23

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TikTok營運總監宣布辭任 　由現職人事主管接替

字節跳動抖音海外版TikTok營運總監Vanessa Pappas即將離職。於TikTok已接近5年的Pappas在社交平台Twitter宣布，由於希望專注個人事業，故此決定辭職，又形容現時是「追求企業家精神的合適時機」。在職位過度期間，她將轉任公司顧問。

    點擊圖片放大

另外，TikTok行政總裁周受資在給予員工備忘錄中宣布，曾在迪士尼（美：DIS）工作20年的Zenia Mucha將擔任TikTok品牌及傳播總監，人事主管Adam Presser則會替補Pappas，出任營運總監，負責監督內容及用戶營運及分銷。

自周受資到美國國會出席聽證會之後，再有TikTok高管請辭。於5月初離職的是TikTok原美國數據資料安全主管Eric Han，其部門負責監督美國使用者私人數據的內容的合規、安全策略和審查。

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記者：伍鍵文

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