【字節跳動】TikTok營運總監宣布辭任 　由現職人事主管接替

▲ TikTok營運總監宣布辭任 由現職人事主管接替

字節跳動抖音海外版TikTok營運總監Vanessa Pappas即將離職。於TikTok已接近5年的Pappas在社交平台Twitter宣布，由於希望專注個人事業，故此決定辭職，又形容現時是「追求企業家精神的合適時機」。在職位過度期間，她將轉任公司顧問。

After nearly 5 years at TikTok I am stepping down as COO. To our amazing community of creators， employees， & people who have made TikTok 'the last sunny spot on the internet'， it has been an absolute privilege to serve you all & to be a part of this once in a lifetime journey 🙏 — V Pappas （@v_ness） June 22， 2023

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另外，TikTok行政總裁周受資在給予員工備忘錄中宣布，曾在迪士尼（美：DIS）工作20年的Zenia Mucha將擔任TikTok品牌及傳播總監，人事主管Adam Presser則會替補Pappas，出任營運總監，負責監督內容及用戶營運及分銷。

自周受資到美國國會出席聽證會之後，再有TikTok高管請辭。於5月初離職的是TikTok原美國數據資料安全主管Eric Han，其部門負責監督美國使用者私人數據的內容的合規、安全策略和審查。

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記者：伍鍵文