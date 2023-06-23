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加國將立法要社交平台付新聞費 FB及IG料停功能

環球社會熱點 14:05 2023/06/23

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加拿大上議院周四（22日）表決通過，支持修訂網絡新聞法（Online News Act），同意向網絡企業收取新聞費用。社交平台Facebook及Instagram的母企Meta表明，計劃停止加拿大用戶透過平台接收新聞。

KOL正取代傳統媒體記者 成年輕人主要新聞來源 【下一頁】

網絡新聞法獲上議院通過後，等待加拿大總督批准，將正式成為當地法律。法例要求各大社交平與新聞業者敲定商業協議，同意就新聞及內容付費。加拿大媒體業希望透過收緊控制科技公司，防止新聞業被排除在網路廣告市場外，因此當地政府提出網絡新聞法。

Meta同日發出聲明，確認旗下平台在加拿大網絡新聞法生效前，終止當地用戶從IG及FB接收新聞的功能。Meta指新法對公司經營模式不可再持續。

加州眾院無視Meta威脅 通過社交媒體為新聞付費法案 【下一頁】

另一美國科技巨擎Google亦形容，加拿大網絡新聞法比澳洲及歐洲的應用範疇更廣泛，即使出現在搜尋結果的新聞亦需收費，無新聞產出的公司亦可收費。

Google發言人周四表示，加拿大如今法案「不可行」，將急切尋求與政府協商找出解決方法。Google建議改為展示新聞內容才收費，而非出現連結即可收費。Google希望只有符合新聞學標準或確實產出新聞內容的機構才有資格收費。

提出法案的加拿大遺產部長羅德里格斯（Pablo Rodriguez）表明，政府有必要為人民權益「挺身而出」，對抗科技企業。政府發言人指遺產部本周亦與Facebook及Google代表會晤，期待各方繼續商討。

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責任編輯：吳漢培

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