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【英國王室】哈里新節目探討童年創傷 想邀普京特朗普做嘉賓

環球社會熱點 15:00 2023/06/23

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串流平台Spotify近日為止蝕，腰斬與英國哈里王子（Prince Harry）夫婦合作的播客（Podcast）節目。美媒指哈里再有新搞作，將推出新播客節目探討童年創傷，更打算邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及美國前總統特朗普（Donald Trump）做嘉賓。

【英國王室】哈里梅根再失搖錢樹 播客節目名商標註冊被拒 【下一頁】

《彭博社》引述消息人士指，哈里正與幾名製片人和一些製作公司會面，討論其新節目的概念。哈里希望開一個討論童年創傷的播客節目，邀請大量具爭議性的大人物做嘉賓。

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據悉，哈里想邀請普京、特朗普及Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）擔任嘉賓，討論他們早年的經歷如何影響成年後生活。

【英國王室】梅根播客唔達標 Spotify止蝕腰斬節目 【下一頁】

而且哈里更籌備一個以父親為主題的播客，及另一個探討氣候變化及宗教等社會議題的播客，計劃邀請教宗方濟各（Pope Francis）擔任嘉賓。

《彭博社》指普京和朱克伯格這類名人政要，一向鮮少公開受訪並談及其童年，質疑哈里新節目邀請他們出任嘉賓的可行性。

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責任編輯：鄭錦玲

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