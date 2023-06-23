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【券商點睇】重獲商家錢包份額進展顯著 高盛維持美團目標價207元

股樓投資 14:12 2023/06/23

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高盛發表研究報告指，美團（03690）通過佣金返還和優惠券等舉措，在重新獲得商家錢包份額方面取得顯著進展，商家已將支出預算從抖音轉移回美團。該行維持美團目標價207元，評級「買入」。

【同場加映】溫股知新：短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

高盛指，抖音迄今為止並未積極回應美團的激進策略，反而比去年提高了佣金率。同時，該行認為，價格競爭力仍是用戶首要考慮因素，美團和抖音不再存在較大價格差異。截至下午2時15分，美團報123.9元，跌2.9%，曾低見122.6元，成交金額12.97億元。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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青姐話
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撰文 : 袁國守

買入 目標價 美團－W（03690） 港股

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