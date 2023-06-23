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【AI時代】OpenAI創始人Sam Altman：人類必須管控AI風險

科技 13:57 2023/06/23

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Sam Altman稱AI是人類發展的重要一環。

隨著科技的迅速發展，AI對人類社會發展的潛在威脅引來擔憂，更有不少人提出停止繼續發展AI的建議。

近日，OpenAI的創辦人Sam Altman於舊金山舉辦的彭博科技峰會(Bloomberg Technology Summit)中承認，科技變革確實有潛在的風險，但AI的發展總體來說對人類社會利大於弊，稱AI 為醫學、科學和教育方面都帶來好處。

Sam Altman認為AI的發展可以解決貧窮的問題，但人類必須管控其所帶來的風險。在被問到其立場是否會與OpenAI的利潤掛鉤時，Sam Altman予以否認並稱：「我有足夠的錢。」，他隨後補充指，希望做有意義的事情是人類的本性。「我認為這將會是人類在技術方面必須邁出的最重要的一步」。

【網絡熱話】Google新手機廣告　暗諷iPhone零創新（有片）

【AI熱潮】螞蟻集團以AI重塑金融服務　承認正開發自家AI模型

OpenAI近幾年推出了ChatGPT 及Dall-E等劃時代的AI產品，Tesla的創辦人馬斯克(Elon Musk)卻公開批評其潛在的危害。對此，Sam Altman稱馬斯克很關心AI的安全問題，並相信是「來自於很好的出發點。」

【AI創新】奧林匹克電競周新加坡揭幕　阿里雲助測碳排放

責任編輯：王愷楹

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