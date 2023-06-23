【香港經濟】陳茂波：引進辦已約見逾百間企業傾向落戶河套新田　六大方向鞏固香港金融中心優勢

▲ 陳茂波：引進辦已約見逾百間企業傾向落戶河套新田 六大方向鞏固香港金融中心優勢

財政司司長陳茂波接受本地傳媒訪問時表示，目前引進重點企業辦公室（引進辦）已約見逾百間企業，當中包括政府有意重點引進的大企業，亦有企業主動接觸，而擬引進的企業多數傾向於河套區和新田科技城地帶落戶，因河套區地方較大並毗鄰深圳，方便與大灣區其他城市合作發展創科，形成強強聯手、優勢互補。

陳茂波指，香港國際金融中心地位是香港核心優勢，要不斷領跑，未來將通過六大方向發展，包括提升香港籌融資平台的能力，發展人民幣、綠色金融、財富管理、風險管理及金融科技等業務，未來要探討如何將香港人民幣業務領先樞紐的角色發揮得更好，包括提供更多人民幣產品及風險管理工具，提升基建承載更多業務，如「港幣─人民幣雙櫃檯模式」及合資格在港上市的外國公司亦可以納入南向通等。

投資管理公司正物色CEO

綠色可持續金融方面，陳茂波認為，香港在綠色金融籌融資能力是亞洲第一，去年合供發行逾800億美元綠債及其他債務，其中綠債佔了亞洲區三分之一，同時資產及財富管理亦是香港未來發展重要一環，因大灣區有龐大的投資需求。

他又透露，「香港投資管理有限公司」正物色行政總裁，現暫時由金管局協助管理。提到投資項目方面，他指，較細的投資已差不多，預計年底前完成首筆投資，但涉及大型的項目則需審慎處理，故仍在商討中。

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記者：伍鍵文