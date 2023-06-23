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【業績︱醫美股】醫思健康全年少賺64.7%、派末期息4.2仙不變　總收入38.8億元創新高

股市 12:51 2023/06/23

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【業績︱醫美股】醫思健康全年少賺64.7%、派末期息4.2仙不變　總收入38.8億元創新高

醫思健康 （02138） 公布年度業績。醫思健康年公司權益股東應佔溢利6965.4萬元，按年倒退64.7%，每股基本盈利5.9仙，維持派末期息4.2仙不變。醫思健康績前跌2.3%，中午報4.28元，成交152.9萬元。

期內， 受惠中港恢復跨境旅遊後吸引更多內地遊客回流，下 半年於各業務板塊（中國內地除外）實現額外的銷售額增長，年度總收入按年升32.7%至38.8億元，創歷史新高。

按分部劃分，醫療方面收入增長50.5%至25.4億元，美學醫療以及美容及養生收入增1%至11億元。獸醫及其他收入增66%至2.3億元。

於2023財年淨增21個服務點。截至3月31日，集團共有168個服務點，其中香港147個、澳門4個及內地17個。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 醫思健康（02138）
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