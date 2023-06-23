劍橋大學搞海底主題舞會捱轟 為泰坦號罹難英富豪母校

一艘探索鐵達尼號（Titanic）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）料發生內爆，船上5人全數罹難。英國超級富豪哈丁（Hamish Harding）為遇難者之一，其母校劍橋大學（University of Cambridge）本周舉辦一場海底主題舞會，會上更播放電影《鐵達尼號》主題曲，遭哈丁家屬炮轟不尊重。

泰坦號19歲男乘客懼怕行程 為氹富豪父開心同登潛艇 【下一頁】

劍橋大學彭布羅克學院（Pembroke College）周三（21日）晚舉辦期末舞會，主題為「Nautilus – Into The Depths」（暫譯：鸚鵡螺——深入深處），費用為每人175英鎊。

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舞會宣傳海報上印有潛艇圖片和「Wanted - dead or alive」（通緝——不論生死）的字句。場地方庭擺放了一個巨型發光深海潛水員頭盔，更有巨型水母形狀的燈作裝飾。

主辦方為配合主題，更於舞會播放歌后Celine Dion演唱的電影《鐵達尼號》主題曲《我心永恆》（My Heart Will Go On）。

失蹤潛艇料內爆 船上5人遇難 【下一頁】

哈丁生前為劍橋大學彭布羅克學院校友，其家屬批評舉辦舞會者的品味低劣，甚至直言現在好幾代人都欠缺禮貌教養。

哈丁家屬認為「泰坦號」救援工作繼續之際，彭布羅克學院居然舉辦一場海洋主題舞會，認為舞會理應取消。

不過彭布羅克學院解釋，舞會本身並沒有提及潛水器或與海難直接相關的事物。而且當「泰坦號」發生意外時，學院已來不及更換主題。

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責任編輯：鄭錦玲