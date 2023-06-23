【A股點睇】官媒發文AI熱潮防「亂上頭」 避免盲目參與風口遊戲

內地《證券日報》發表文章，為A股的AI熱潮降溫，又舉出之前熱炒的「元宇宙」為例子。「A股市場上，曾經追“元”的上市公司們也悄悄地熄了火。一些公司擁有相關業務或產品，但營收及盈利情況披露很少。一部分公司相關業務披露大滑坡，另一部分公司擺明就是蹭熱點，蹭完即走，留下一批追熱點被套的股民。」

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文章稱，AI同樣面臨著類似的情況，目前，以ChatGPT為代表的AI大模型技術尚處於早期階段，其自身存在較多問題。同時，市場需求與前沿技術匹配度不高，距離成熟發展乃至商業化應用仍然有很長的路要走。對於上市公司的經營者們來說，面對AI領域的革命性技術突破，擔心在巨變中被落下而產生的「焦慮感」可以理解，但同樣應該謹防「亂上頭」，避免盲目跟風參與風口上的遊戲。

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對於AI熱潮，文章給了一些忠告。「一方面，要做好長遠規劃。建議圍繞現有主營業務或者熟悉的領域探索AI技術商業化落地的可能，避免盲目跨界。同時，AI技術的研發門檻較高，對資金、人才的投入需求巨大，要做好打持久戰、持續投入甚至可能帶來虧損的準備。另一方面，是謹慎『買買買』。風口之上很容易吹出估值泡沫，上市公司收購AI相關資產同樣要謹而慎之，做好盡職調查和風險評估，避免砸大價錢買入的資產反而成了燙手山芋，甚至成為業績『黑洞』。」

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責任編輯：林衛