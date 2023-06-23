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【券商點睇】彌補硅料價格對業績影響 協鑫科技成本優勢突出

股樓投資 12:24 2023/06/23

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興證國際指出，協鑫科技（03800）以顆粒硅差異化競爭，產能大幅擴充，單位電耗低、成本優勢突出，在硅料價格下行周期中，優勢更為凸顯，而成本及產能優勢或將部分彌補硅料市場價下降，對公司業績的負面影響。公司現價相當於市盈率約為2.8倍，市帳率約1倍，建議投資者關注。

【同場加映】溫股知新：短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

公司第一季業績突出。期內，硅料市場價按季下降，但整體處於相對高位，且協鑫顆粒硅產能釋放，公司歸母淨利潤40.9億元，按年增長35%。同时，該行預計公司2023年硅料併表產量、顆粒硅產量分別為24萬噸、22萬噸，分別按年增長約130%、380%。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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另一方面，顆粒硅的毛利率突出。2022年，協鑫顆粒硅不含稅單價、單位毛利、單位生產成本、單位現金成本、單位折舊分別為每公斤228.5元（人民幣，下同）、183.1元、43.73元、37.29元及6.44元，顆粒硅毛利率達80.1%；同期，通威、大全、新特硅料毛利率分別為75.1%、74%、70.4%。

【同場加映】青姐話：政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

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責任編輯：林衛

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