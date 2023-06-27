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AI會成為泡沫嗎？

股市 12:00 2023/06/27

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是時候看好後市？可以不用再擔心各種重大憂慮？疫情早已過去、一度造成主要供給側衝擊的通脹現正逐步減退，且加息接近完成。回顧過去一年，聯邦儲備局主席鮑威爾或再次成功令經濟軟著陸。雖然過去面對種種憂慮，但未來仍有一些利好因素。投資者可在能源轉型和下一輪科技革命找到潛在機遇。市場現時預期人工智能和相關科技可帶來巨大淨收益，但投資這些潛在趨勢時，應小心審慎。

關於機械人的問題

AI會成為泡沫嗎？股市投資者紛紛尋找直接或間接方法投資AI板塊。另一方面，由於擔心機器比人類更聰明，威脅到人類存在，日漸有聲音討論規範AI研究的必要性。我認為問題是AI難以定價。試想想所有潛在優勢和潛在風險。AI在廣泛板塊和行業進一步演進和受到採納，可在未來產生巨大經濟財富收益。例如AI可能發展至更快檢驗出初期癌症？又例如AI可以通過改善供電網絡、家庭能源使用和交通系統，為氣候變化方案作出貢獻？我們怎樣透過AI更有效使用土地、改善作物產量和處理廢物，從而減少生物多樣性流失？我無法一一列舉AI的所有潛在用途，簡單地用Google搜尋，便能找到其應用涵蓋自動化、交通、健康、食品、教育、營銷、法律、娛樂和安全等眾多領域。蘋果推出Vision Pro耳機便是商業化結合AI的例子之一，虛擬實境設備有能力超越社交媒體、娛樂和生產力。

風險

AI亦潛藏一些風險。機器學習可能用於惡意用途。「流氓機械人」可用於戰爭及恐怖主義。本週George Soros便在Project Syndicate網站上談到此主題。他呼籲政策官員迅速制定AI研究的監管框架，而這需要所有大型科技公司參與。美國國會早前曾針對科技領域採取行動，基於AI造成的風險，肯定會受到大量政治關注。

AI受重視？

我們不能計算AI的淨現值，即AI未來潛在收益（經濟和社會）與其相關風險的平衡。不過，我仍樂觀地認為AI產生的收益將超過成本，就如所有其他重大科技革命。近數週美國科技股價格上漲，且韓國和台灣股市表現強勁，反映更多投資者看好行業--最少目前下行風險未見明確和普遍。

未來數月的數據將進一步揭示經濟弱勢--勞動市場可能回軟，房屋數據或表現無力。另一方面，近數週，股票分析師的盈利預測動力更為向好（整體市場上調多於下調，尤其是科技行業）。市場總是不確定性。我們可能正處於重新評估的時期。一些重大的負面事件已經過去。通脹將會放緩、央行轉向及經濟穩定回落或可一一成真。

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撰文 : Chris Iggo 安盛投資管理核心投資部首席投資總監暨安盛投資管理Investment Institute主席

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