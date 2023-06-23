【大行報告｜手遊版號】網易跌逾1%　大摩：料網易《燕雲十六聲》首年收入或逾50億元人幣、重申為買入首選

▲ 【大行報告｜手遊版號】大摩：料網易《燕雲十六聲》首年收入或逾50億元人幣、重申為買入首選

內地6月份批出89個遊戲版號，其中，網易 （09999） 旗下《燕雲十六聲》上榜。摩根士丹利發表報告指，重磅遊戲網易《燕雲十六聲》的電腦版及手機版均獲遊戲版號，預計該遊戲的總收入將與《逆水寒》類似，並可能第4季尾發布，重申為買入首選，維持「增持」評級，目標價120美元。

網易 （09999） 周五（23日）跌1.5%，報146.3元；而其美股（美：NTES）報94.48美元，意味潛在升幅為27%。

摩根士丹利相信，《燕雲十六聲》有望打破《逆水寒》及《永劫無間》的體驗，因該遊戲結合嶄新科技元素，及領先的戰鬥體驗。再者，該遊戲在美國的Twitter上為熱門搜尋的第11位。

該行預計，《燕雲十六聲》首年收入或逾50億元人民幣，而最牛的看80至100億元人民幣收入，與《原神》首年表現睇齊。

另外，該行又指，暑假預計將推動網易第三季強勁的有機增長，而內地遊戲版號審批加速令該行對《永劫無間手遊》獲批版號持樂觀態度，這將是明年的關鍵潛在動力。

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編輯：姚卓然