  • 31°C
香港時間 : 2023623日 (週五) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜手遊版號】網易跌逾1%　大摩：料網易《燕雲十六聲》首年收入或逾50億元人幣、重申為買入首選

股市 11:09 2023/06/23

分享：

分享：

【大行報告｜手遊版號】大摩：料網易《燕雲十六聲》首年收入或逾50億元人幣、重申為買入首選

內地6月份批出89個遊戲版號，其中，網易 （09999） 旗下《燕雲十六聲》上榜。摩根士丹利發表報告指，重磅遊戲網易《燕雲十六聲》的電腦版及手機版均獲遊戲版號，預計該遊戲的總收入將與《逆水寒》類似，並可能第4季尾發布，重申為買入首選，維持「增持」評級，目標價120美元。

網易 （09999） 周五（23日）跌1.5%，報146.3元；而其美股（美：NTES）報94.48美元，意味潛在升幅為27%。

摩根士丹利相信，《燕雲十六聲》有望打破《逆水寒》及《永劫無間》的體驗，因該遊戲結合嶄新科技元素，及領先的戰鬥體驗。再者，該遊戲在美國的Twitter上為熱門搜尋的第11位。

該行預計，《燕雲十六聲》首年收入或逾50億元人民幣，而最牛的看80至100億元人民幣收入，與《原神》首年表現睇齊。

另外，該行又指，暑假預計將推動網易第三季強勁的有機增長，而內地遊戲版號審批加速令該行對《永劫無間手遊》獲批版號持樂觀態度，這將是明年的關鍵潛在動力。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【遊戲版號】內地6月批出89款遊戲版號　網易、騰訊、中手游上榜

【大行報告︱Bilibili】嗶哩嗶哩遭多間大行削目標價　料次季遊戲收入續疲弱（附表）

【大行報告】摩通：網易未來有3大增長動力故升目標價　遊戲收入可望連續10年實現雙位數增長

編輯：姚卓然

港股 潛在升幅 網易（美：NTES） 網易－S（09999） 目標價 大行報告 美股 電玩手遊
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】ATM跌1%至3%　汽車股下挫、小鵬挫逾9%　恒指再跌300點失守萬九關（不斷更新）

下一篇文章

【日圓走勢】日本6月製造業PMI重陷收縮、服務業增長放緩　日圓跌穿143、兌港元5.45算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款