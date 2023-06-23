【MPF】積金評級：強積金6月人均賺6600元　上半年這基金錄近15%回報！

強積金研究機構「積金評級」報告指，預計強積金在6月平均投資回報約4.26%，上半年累計投資回報約4.56%。月内，強積金投資總收益估計約有309億元，即每名成員平均投資收益約6,600元。

報告估計，強積金上半年累計投資總收益約332億元，相當於每人平均累計投資收益約7,100元。 計入預計投資回報及6月供款後，估算強積金總資產約有1.113萬億元，相當於平均賬戶結餘約23.7萬元。

美股基金表現最好 今年累升逾14%

報告表示，美股基金成為今年以來表現最好的類別，年初至今回報率升14.67%，而屬最大資產類別的香港及中國股票基金表現落後，年初至今回報率僅升0.27%，市場年初對內地經濟持樂觀態度，但現時已變成對經濟增長放緩的擔憂。

至於預設投資策略（DIS）的核心累積基金，料將成為上半年表現最好的多元化基金類別。

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記者：伍鍵文