泰坦號19歲男乘客懼怕行程 為氹富豪父開心同登潛艇

鐵達尼號殘骸觀光潛艇「泰坦號」（Titan）在北大西洋失蹤多日，救援人員尋獲疑似殘骸，相信五名乘客無一生還。19歲男大學生達烏德（Suleman Dawood）生前對行程感到恐懼，但趁父親節想取悅巴基斯坦裔商人父親才一起登艇。

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達烏德父子為巴基斯坦裔，但長期於英國薩里郡生活。達烏德與胞姊自幼在倫敦長大。

達烏德為蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）的商學院學生，剛剛完成一年級課程。

美國全國廣播公司（NBC）引述達烏德的姑母指，達烏德出發前曾表示不太願意登上泰坦號，但因父親對鐵達尼號（Titanic）1912年沉船事件很感興趣，覺得有必要氹父親開心。

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達烏德的姑母甚至形容，就算有人給予她100萬美元（約780萬港元）作報酬，她都不會登上泰坦號。

據其姑婆所指，達烏德為人心地善良，兩人關係一直十分親近。

另外據達烏德父親Shahzada的朋友所指，Shahzada是一名探險家，生前熱衷於攝影、《星際奇遇記》（Star Trek）和《星球大戰》（Star Wars）。

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責任編輯：鄭錦玲