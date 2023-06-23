失蹤潛水器料內爆 船上5人遇難

為探索鐵達尼號殘骸的觀光潛艇周四（22日）傳來噩耗，據指潛艇曾發生「災難級內爆」（catastrophic implosion），船上5人最終全數罹難。

失蹤潛艇氧氣料已耗盡 搜救規模擴大（第二版） 【下一頁】

美國海岸防衛隊周四宣布，潛艇下水相信曾經發生內爆，導致5人無人生還。海軍少將梅杰（John Mauger）表示，現時仍未能確定內爆發生確實原因，但指近日聲納探索未有發現任何異常。

梅杰指在鐵達尼號殘骸附近約600多公里處海床探索時，發現有大型殘骸。估計與觀光潛艇壓力艙一致。他稱已立即通知船員家屬，並向他們致以深切慰問。

美國國防部官員透露，最高機密水下咪高鋒在觀光潛艇失聯後不久便探測到疑似內爆聲音，當時亦立即與參加搜救的海岸防衛隊分享相關資訊。

美加失蹤潛水器乘客曾收書 關於鐵達尼號沉沒前最後時光 【下一頁】

梅杰稱理解外界對今次事件仍有不少疑問，但強調搜救行動十分困難及面臨高度危險環境，一切將留待未來的事後評估解答。他亦拒絕透露，會否打撈遇難者屍體。

遇難船員之一﹑巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）父子的家人發出聲明，感謝救援人員的付出，指他們展示人性最優秀一面，希望獲得的愛護及支持能夠幫助家人度過失去摯親的痛苦時光。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培