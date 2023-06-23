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【日圓走勢】日本6月製造業PMI重陷收縮、服務業增長放緩　日圓跌穿143、兌港元5.45算

宏觀解讀 10:42 2023/06/23

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【日圓走勢】日本6月製造業PMI重陷收縮、服務業增長放緩　日圓跌穿143、兌港元5.45算

日本6月經季節調整的製造業採購經理指數（PMI）再次陷入收縮，初值降至49.8，跌至盛衰分界線50下方，主要由於企業信心和需求減弱；5月終值為50.6。日本上月產出和新訂單均由5月的增長轉為下降，新出口訂單創2月以來最快下降速度。

受日本經濟數據轉弱影響，日圓跌穿143水平，兌每美元低見143.19，每百日圓兌港元回落至5.45。

日本6月綜合PMI初值按月下降

服務業方面，日本6月經季調服務業PMI初值降至54.2，為7個月來首次放緩，5月為創紀錄的55.9。新業務和新出口訂單較5月有所放緩，但在疫後復甦之際客戶數量和支出改善的推動下，仍呈現強勁增長。

日本6月綜合PMI初值為52.3，低於5月創下的10年高位54.3。

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編輯：陳韻妍

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