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【電動車】小鵬汽車插8%　據報明年擬推右軚車型攻港

股市 10:35 2023/06/23

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【電動車】小鵬汽車據報明年擬推右軚車型攻港

據本地傳媒報道，小鵬汽車 （09868） 擬於明年在港推出一款右軚車型，並希望與Tesla等汽車品牌抗衡。小鵬汽車周五（23日）插8.2%，報40元。

小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地表示，小鵬汽車將在香港提供一款與現有電動車不同的汽車，該汽車將以其先進技術和獨特設計吸引本地客戶，從而增強其發展前景。不過，他坦言，當進入市場時，可能會面臨相當激烈的競爭。

目前小鵬在內地的主要競爭對手蔚來汽車 （09866） 及理想汽車 （02015） ，只生產左軚車款，大部份在內地銷售，亦未有公布在港銷售電動車的計劃。至於比亞迪 （01211） 的ATTO 3和「海豚」系列則已進軍香港。

顧宏地補充，右軚車款佔電動車市場很大的一部分，而小鵬將決心打造成一家強大的全球電動車公司。事實上，公司於2020年底已開始向歐洲出口電動車，但並未有公開其海外銷售數據。

他又指，公司兩款新車型G9運動型多用途車（SUV）和P7運動型轎車將在兩周內交付給歐洲客戶。

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編輯：姚卓然

電動車 新能源 港股 科技產品 汽車 小鵬汽車－W（09868）
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