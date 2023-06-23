ESG創建更美好將來

「碳中和」及「可持續發展」是近來最熱門發展重點，同時亦是全球共同為人類美好未來所作出的承諾。實行ESG理念對於每一個國家，每一個機構，每一個企業，都是義不容辭的責任。

「大灣區ESG可持續發展博覽會」將於2023年6月30日至7月2日在香港亞洲國際博覽館3號展館隆重舉行，重點展出ESG項目，現在就率先呈獻部分展品精彩亮點：

ESG的理念精粹比以往一直存在的「綠色」環保概念更為廣泛，意義深遠。香港不同機構及團體積極推動社會各界實行碳中和，藉著碳排放量與減碳排量互相抵消，達到淨零碳排放量效果。展會將重點介紹一直為推動可持續發展不遺餘力的團體與公司。

轉廢為能，從源頭減廢才是真正達至可持續發展的不二法門。Y-PARK林區回收園林廢物，將園林廢物轉化為有用的再生產品供本地使用，給予廢物二次重生的機會。

除了E-Environmental （環境）外，G-Governance （管治）也是現今企業必修課題。提升管治效能，對每一家企業的長遠發展極為重要。樂思智能科技在保留原用方式條件下，把現有手機應用程式升級，讓用戶、第三方人員、實務操作人員、管理層等可以使用一個系統進行一體化空間管理，大大加強公司管治的效能。

教育好下一代傳承低碳生活對人類未來發展至關重要。本地不同團體，如Greennomarket所提出的綠色生活、離島婦聯所設計的STEM環保教育等，培養下一代正確的價值觀，透過不同力量與努力，迎來更美好的將來。

6月30日將舉行ESG可持續發展研討會，遨請HSBC分享如何協助中小企在可持續發展實現突破，碧瑤綠色集團重點剖析ESG方案以實現長期價值創造，樂思智能科技介紹最新物業科技，期待透過是次研討會推動香港ESG發展。

可持續發展不僅意味綠色低碳，更關乎人類社會福祉。為強調ESG當中S-Social（社會）的重要性，展會將與「國際文化、旅遊與非物質文化遺產展覽會」同期舉辦，透過文化與社區連結，帶出循環經濟的重要性，同時帶出承傳與可持續發展密不可分的關係。

▲ 工筆畫《錦上添花》 洪秋鳯

▲ 帛書：辛棄疾 - 南鄉子

▲ 宣紙刺繡作品《山川餘暉圖》

▲ 剪紙工藝《壽字燈籠》譚秀芬

▲ 粟米娃娃仿效敦煌敦煌飛天造型

▲ 新疆維吾爾自治區特克斯縣喀拉峻草原

▲ 陝西省商洛市天竺山景區

▲ 書法課程 - 學生上書法課程剪影

▲ 結合非遺亂針繡技藝與油畫的作品

展覽開放予各業內人士參觀，免費入場。

展覽會開放時間：

6月30日上午11時至晚上7時

7月1日上午11時至晚上7時

7月2日上午11時至下午5時

參觀登記連結：

https://www.eventbrite.hk/e/greater-bay-area-esg-sustainability-exhibition-tickets-650616390137

大會網站：www.esg-exhibition.com

(特約)