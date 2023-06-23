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【狙擊Adani】美檢察官據報查印度阿達尼集團　涉針對沽空事件的澄清內容

股市 11:44 2023/06/23

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】美檢察官據報查印度阿達尼集團　涉針對沽空事件的澄清內容

印度阿達尼集團（Adani Group）早前遭美資沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）狙擊，集團隨即發表413頁報告反駁報告。外電最新報道，美國聯邦檢察官致函在美的持有阿達尼股票的機構投資者，要求取得該集團的澄清內容。

彭博引述消息稱，紐約東區聯邦檢察官辦公室致函各投資者，冀此了解阿達尼高層應對沽空報告期間，向美國投資者所提供的資料及回應。報道指，阿達尼高層在3月與各大資管負責人會面，當中包括太平洋投資管理（PIMCO）、貝萊德（BlackRock，美：BLK）、黑石（Blackstone，美：BX）。

報道又指，美國證券交易委員會（SEC）亦進行類似調查。

阿達尼發言人指，不清楚美國投資者是否收到當局的傳票，惟相信集團在通函中所披露的信息是完整的。東區聯邦檢察官辦公室、SEC、PIMCO、貝萊德、黑石則拒絕置評。

興登堡研究早前指控阿達尼，稱集團長期操控股票，及進行一系列會計欺詐，令集團旗下上司企業股價近乎腰斬，市值一度蒸發1,530億美元，市場亦擔心集團的集資償債能力。

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