▲ 【裁員潮】貝萊德進行新一輪裁員 涉少於1%員工

貝萊德（BlackRock，美：BLK）表示，由於要支持關鍵優先事項，在調整預算後，公司正在進行新一輪裁員，影響少於1%的員工，即意味是次裁員將少於200人。不過，目前尚未清楚受影響的部門。

在給員工的備忘錄中，公司首席運營官Rob Goldstein和全球人力資源主管Caroline Heller表示，公司在業務評估後做出了上述決定。信中又指，儘管有這些變化，但由於公司繼續投資於人才和業務，年末的資產管理經理數量仍會高於年初。

截至去年底，貝萊德在多於30個國家有約19,800名員工。公司1月曾表示將裁員500人，約佔其全球員工總數的2.5%，那也是公司自2019年以來的首次裁員。

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編輯：姚卓然