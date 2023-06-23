▲ 【股神巴菲特】巴菲特向5慈善基金捐贈46億美元巴郡股份、金額創新高 歷來慈善捐贈突破510億美元

股神巴菲特（Warren Buffett）向5個慈善基金捐贈合共1369.34萬股巴郡Berkshire Hathaway（美：BRK）股票，總值46億美元，為巴菲特歷來捐贈金額最高的一年。為了向慈善基金捐贈股份，巴菲特將9129股巴郡A股轉換成1369.35萬股B股。

3個子女領導的慈善基金分別獲73萬股

5家慈善基金包括獲得1045.3萬股的比爾及梅琳達‧蓋茨信託基金，歷來共獲巴菲特捐贈逾390億美元，以已故妻子命的蘇珊‧湯普森‧巴菲特基金會則獲104.5萬股，至於由他3個子女領導的慈善基金則分別獲73.17萬股，分別是Sherwood 慈善基金、Howard G. Buffett慈善基金及NoVo慈善基金。

連同今年的捐贈，巴菲特自2006年以來累計捐贈額突破510億美元。現時巴菲特持有巴郡21.83萬股A股及344股B股。巴菲特的目標是臨終前把99%財富捐助慈善。

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編輯：陳韻妍