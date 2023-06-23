【AI創新】奧林匹克電競周新加坡揭幕　阿里雲助測碳排放

▲ 阿里巴巴集團戰略發展部總裁董本洪（左）及阿里雲智能副總裁、企業雲服務總經理熊務真（右），在新加坡舉辦的首屆OEW表示，將持續引入AI等創新技術，推動奧運數碼轉型。（張寶燕攝）

雖然將電競納入奧運之路並不順利，惟首屆奧林匹克電競周（Olympic Esports Week，下稱OEW）昨（22日）終於在新加坡揭幕。

近年不少大型運動盛事均有引入科技創新，是次OEW也不例外。阿里巴巴集團戰略發展部總裁董本洪（Chris）表示，近日由人工智能（AI）技術掀起的創新浪潮，同樣在是次電競周發揮作用，並推動可持續發展目標。

Olympic Esports Week是首次以實體方式舉行奧林匹克電競系列賽（Olympic Esports Series）決賽，由昨日至25日在新加坡新達城會展中心舉行。除了集合來自全球的電競運動員，在十大類別中角逐金牌，還舉辦多項虛擬運動相關活動，包括電競比賽、展示賽、電競最新創新成果展覽，以及由國際奧委會組織的一系列小組討論和教育研討會。

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首屆OEW 實體舉行決賽

以往每一屆奧運都會催生不同的高科技產品創新，董本洪在OEW上向傳媒表示：「奧運不僅是最大的體育舞台，也是最大的科技展示舞台。」近年，在阿里巴巴旗下阿里雲助力推動其數碼轉型過程中，還引入愈來愈多智能化技術，包括炙手可熱的AI，「期望令奧運的組織效率更高，成本更低，吸引更多年輕人的關注及參與。」

阿里雲的AI可持續發展解決方案「能耗寶」，首次應用於首屆OEW，協助測量及分析比賽臨時場館搭建的碳排放量，並提供有關材料及設備使用的數據洞察。該方案可幫助識別設立場地及運作期間的碳排放來源，並量化期間產生的碳足迹，以及透過屏幕及綫上報告查看場地的可持續發展表現。

設互動應用 了解碳足迹

據其數據顯示，OEW臨時場館的碳排放量估計為274噸，以電子方式替代60%的打印指示牌後，碳排放量減少了14噸。另在活動後重複使用50%地氈，可進一步減少10噸碳排放量。

阿里雲智能副總裁、企業雲服務總經理熊務真（William）指出，回顧阿里雲在上屆的東京奧運、2022北京冬季奧運會上，均有助力推動體育賽事創新。「是次阿里巴巴與國際奧委會於首屆OEW再次合作，促進數碼轉型，同時是首度支持電競行業的國際大型賽事應對碳排放。」

▲ 阿里雲為OEW設立網頁互動應用，期望讓公眾更關注減少碳足迹的重要性。（張寶燕攝）

除了測量臨時場館搭建的碳排放，William表示，亦有為OEW設立網頁互動應用，透過阿里雲的人工智能技術與傳統的排放數據融合，助用戶了解每件物品的碳足迹。

記者：張寶燕 新加坡直擊

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