｢保協慈善基金｣喚起｢遺愛文化｣ 《世上只有爸爸好》慈善電影會揚器官捐贈

適逢「香港人壽保險從業員協會慈善基金」（下稱「保協慈善基金」）踏入25周年，「保協慈善基金」特別於6 月 17 日父親節前夕，於九龍灣國際展貿中心The Metroplex舉辦《世上只有爸爸好》慈善電影欣賞會。已故知名藝人廖啟智遺孀陳敏兒、電影出品人暨編劇李霖恩及香港移植運動協會代表及肺移植康復者霍惠霞均獲邀出席電影分享活動，借助電影宣揚器官捐贈及遺愛人間。

▲ 「保協慈善基金」主席蘇婉薇博士（左六）、陳敏兒（左五）及「保協」會長姜楚芝（右六）於慈善電影欣賞會上把支票遞交給香港移植運動協會代表手上。



保單捐贈額達4.6億港元 基金會主席籲積極參與



當日主辦單位除向大眾市民推動器官捐贈外，更呼籲大家參與「保單捐贈」，幫助不同界別人士。基金會主席蘇婉薇博士表示：「保協慈善基金成立至今已踏入25週年。衷心感謝熱心的同業一直出錢出力支持，令我們可以落實多項的慈善工作。25年間，我們已經撥款超過1千萬元予百間慈善團體及機構。今次這場電影欣賞會的目的，是推動器官及保單捐贈，透過器官捐贈，可以延續他人生命，而透過保單捐贈，可以為慈善機構開拓長遠的收益來源。值得高興的是，由 2005 年至2023年3月，我們共錄得14,681張認捐保單，累積捐贈額已超逾4.6億港元！不單配合到我們的可持續發展目標，而且為社會創造了共享價值。」她補充，保單捐贈以及器官捐贈均是讓社會成為受益人，呼籲各位可以多加了解並積極參與，幫助社會上更多有需要人士。

▲ 蘇婉薇博士呼籲各位多加了解並積極參與，幫助社會上更多有需要人士。

另外，香港人壽保險從業員協會（下稱「保協」）本年踏入50周年慶，將積極借助不同活動推動保協慈善基金會以及呼籲保單捐贈。「保協」會長姜楚芝表示：「一直以來，保協與保協慈善基金都心連心推動公益事務，例如今年4月，我們舉辦的派福袋活動，及恆常舉行的派飯活動等。保協多年來除了提升同業的專業及誠信外，其實在幾年前我們已經組織了一支保協義工隊，到今日為止已經召集超過700位義工！證明我們得到很多同業的支持。」

▲ 姜楚芝表示，將會繼續積透過不同活動極推動保協慈善基金會和呼籲更多人與保單捐贈，繼續為社會盡一分力。

陳敏兒：「珍惜眼前人，用愛和關心擁抱他人。」



雖然人已離去，但智叔的作品依然是演員們學習以及參考的重點對象。智叔轉眼離世兩個年頭，其妻陳敏兒出席活動時表示：「感恩大家依然記得智叔，同時亦感恩他的作品能夠持續的影響着觀眾。唯愛精神是延續生命力，繼續連結彼此。回首與智叔拍拖時期，廖總會捐款俾乞丐，一直心繫社會，令人動容。即使後期身體不好也叮囑要不忘問候友人，珍惜眼前人，用愛和關心擁抱他人。」她分享道，於父親節前夕再一次觀賞電影，有一份莫名的感動。同時，她呼籲市民大眾，在自己有能力時，了解保單捐贈以及器官捐贈計劃，將對社會的愛和心意，繼續延伸下去，繼續遺愛人間。



電影以智叔為藍本 作品打動人心



對於在父親節前夕舉辦電影分享會，編劇李霖恩表示百感交雜。《世上只有爸爸好》籌備多年，編劇李霖恩表示一直都是以智叔為藍本設計電影，他表示：「雖然智叔已不在人世，但他的作品依然能夠打動觀眾。如同保單及器官捐贈，希望更多市民能夠積極參與，即使捐贈1%也是盡善心，讓更多的愛送到更多的家庭。亦祝願天下爸爸，父親節快樂。」

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（特約）