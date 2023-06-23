煤氣公司連續四年蟬聯「君子企業典範獎」

▲ 煤氣公司於香港恒生大學君子企業頒獎典禮上，獲頒「君子企業（仁德）典範獎」及「君子企業獎」，由煤氣公司總經理—企業事務陳嘉寶（右）代表接受。

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）一向注重環境、社會及管治（ESG），弘揚君子商道精神。今年，煤氣公司連續第四年蟬聯由香港恒生大學頒發的「君子企業大獎」最高殊榮—「君子企業（仁德）典範獎」，並同時獲得「君子企業獎」兩大獎項，彰顯煤氣公司在恪守企業操守及積極履行社會責任方面，獲得肯定。

香港恒生大學自2011年起引入商業道德融合儒家思想的「君子」概念，並頒發「君子企業大獎」予符合商業道德價值，並同時弘揚「仁、義、禮、智、信」的企業。煤氣公司對於第四度獲獎，感到鼓舞。

煤氣公司通過業務和社區服務實行君子之道，在「仁」方面，去年第五波疫情期間，煤氣公司推出總值 1,000 萬港元的「煤氣餐飲券計劃」，既支援弱勢社群，亦協助餐飲業提振生意；年內煤氣公司繼續舉辦逾20年歷史的「傳統項目」—「萬糉同心為公益」和「愛心月餅顯關懷」，多年來送出450萬隻糉子及超過300萬個月餅。

在「義」方面，煤氣公司是亞洲區首個採用S-Carbon平台管理供應鏈的公用事業機構，不但協助煤氣公司掌握自身溫室氣體（範疇三）的數據，更推動供應商減少碳排放，帶動產業鏈向可持續發展邁進。

▲ 煤氣公司聯同多間社福機構推出「智醒生活暖萬家」捐贈計劃，為全港一萬個有需要家庭免費安裝智能控制器及智能煤氣錶，方便他們透過手機程式遙距監察煮食爐情況，提高家居安全，把先進智能的意念成功轉化成實際應用。

在「智」方面，煤氣公司聯同多間社福機構推出「智醒生活暖萬家」捐贈計劃，為全港一萬個有需要家庭免費安裝智能控制器及智能煤氣錶，方便他們透過手機程式遙距監察煮食爐情況，並可遙距關火，提高家居安全，把先進智能的意念轉化成實際應用，幫助社會上最有需要的人士。

仁者，愛也。多年來，煤氣公司一方面做好燃氣服務、環保工作；一方面積極服務社群，尤其注重關懷、支援基層民眾，以此展現對人、對社會、對地球之愛。煤氣公司的目標是以智慧「燃展未來」、推動可持續發展，未來會繼續秉持這份精神，期望帶動更多企業踐行君子之德。

（特約）