  • 30°C
香港時間 : 2023623日 (週五) 09:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】ATM跌1%至2%　汽車股下挫　恒指早段再跌300點失守萬九關（不斷更新）

股市 09:48 2023/06/23

分享：

分享：

港股假後續低開。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩升0.4%，騰訊 （00700） 跌0.1%，美團 （03690） 跌逾1%，恒指低開83點，開報19135點，科指跌0.4%，報3944點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：46】恒指最新跌約317點，報18900點，科指跌2%，報3880點，ATM跌逾1%至2%。

【09：40】汽車股下挫，吉利 （00175） 跌逾3%，比亞迪 （01211） 跌近3%，長汽 （02333） 跌3%，廣汽 （02238） 跌逾3%。

【09：33】大市跌逾200點，跌穿19000點。

【09：33】維他奶 （00345） 跌逾12%，早段低見10.76元。

【09：31】滙豐 （00005） 跌逾1%，恒生 （00011） 跌3%。

【09：30】港股開市後跌逾百點，最新報19047點，跌171點，科指跌1.1%，報3922點。

【09：26】小鵬汽車 （09868） 跌逾4%，蔚來 （09866） 跌2%，理想汽車 （02015） 跌0.6%。

【09：24】網易 （09999） 旗下《燕雲十六聲》獲批遊戲版號，惟股價隨市低開0.5%。

【遊戲版號】內地6月批出89款遊戲版號　網易、騰訊、中手游上榜

【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩升0.4%，騰訊 （00700） 跌0.1%，美團 （03690） 跌逾1%，恒指假後低開83點，開報19135點，科指跌0.4%，報3944點。

【09：13】期指開報19156點，跌94點。

【09：02】法拉帝 （09638） 公布股份獲BORSA ITALIANA批准於米蘭泛歐交易所上市，發售價每股3歐元（約25.74港元），下周二（27日）開始買賣。所得款項總額約2.65億歐元（約22.7億港元），將支付予售股股東。

【08：56】信基沙溪 （03603） 今早復牌。

【08：35】恒指黑期升約77點，報19150點，道指期貨微升1點，報34211點。

【08：35】【國泰293】國泰：預計今年上半年錄得綜合盈利　另5月載客量按年大增23倍

【07：45】【Morning精點】美國海岸防衛隊：鐵達尼船頭發現潛艇泰坦號殘骸︱日圓遭低估但私銀睇好將來走勢

【07：45】港股ADR收報19117點，跌101點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報60.61元，較港收市價低0.69元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報339.36元，較港收市價低1.04元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.05元，較港收市價高0.35元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】聯儲局主席鮑威爾表明今年仍需再加息2次，步伐會放慢 ；美股周四個別發展，納指彈近1%，道指幾收復逾百點失地。道指跌最多116點，收市微跌4點，報33946點；標指升16點，報4381點；納指升128點或0.95%，報13630點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指ADR】英國勁加息滙豐ADR仍低1%　美團ADR低港1%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】香港中華煤氣、石藥集團、中國鋁業

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】香港中華煤氣、石藥集團、中國鋁業（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【新冠疫苗】Moderna針對XBB.1.5新冠疫苗向美FDA提交申請　擬秋季上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款