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【恒指夜期+ADR】夜期收市跌111點　A股休市港股中概成提款機（不斷更新）

股市 05:47 2023/06/24

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歐洲衰退的憂慮持續，美國經濟前景預期相對較佳，刺激歐元亞幣齊跌，美滙指數上升，兩天累升0.7%至102.87，環球股市表現亦因衰退預期而轉弱，道指跌219點，歐股約跌1%。A股繼續端午節休市，港股及中概股成提款機，恒指跌328點後，夜期收市再跌111點，收報18764點，中概股指股跌2.7%，收報6449點，阿里美股低港1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
美團ADR 122.82 -1.5%
騰訊ADR 332.32 -1.4%
滙豐ADR 59.87 +0.2%
阿里巴巴美股 83.12 -1.1%

港股通暫停 下周一恢復

內地A股端午節假期休市，港股通及滬股通今日均暫停，到下周一（26日）才恢復，在缺少北水助力下，港股全日成交縮減至不足700億元，恒指亦失守萬九關。

中生製藥跌7%破底 維他奶大挫17% 恒指跌328點、欠北水成交不足700億

恒指成分股 收市價（元） 變幅（%） 拖低恒指（點） 市盈率（倍）
友邦保險 78.15 -2.6 -39 422
滙豐 59.75 -2.5 -39 10
美團 124.7 -2.3 -26 -99
騰訊 337 -1.0 -16 15
比亞迪 256 -3.3 -14 39
中移動 62.25 -2.0 -12 9

港股假後續跌逾300點，失守19000點。恒指低開83點，其後跌幅逐步擴大，午後曾跌418點低見18800點。恒生指數最終跌328點，收報18889點，欠缺北水下，成交縮至近698億元。科指跌2.1%，報3879點。滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌逾2%，ATM跌0.8%至逾2%，中生製藥 （01177） 跌逾7%破底，維他奶 （00345） 挫逾17%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜手遊版號】網易跌逾1%　大摩：料網易《燕雲十六聲》首年收入或逾50億元人幣、重申為買入首選

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市再跌111點，收報18764點

【23：10】恒指夜期跌138點 美團及騰訊ADR均較港收市價跌逾1%

【23：00】【新股IPO】童裝連鎖「Rookie」母企永興東潤申請香港上市　Nike佔四成收入、曾申請深圳上市

【21：40】【業績｜珠寶股】景福全年多賺31%　豪末期連特別股息10港仙、周息率29.3厘　失愛彼經銷合約

【18：00】港股通暫停 下周一恢復 恒指夜期微升18點。

【16：10】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌逾2%，ATM跌0.8%至逾2%，中生製藥 （01177） 跌逾7%破底，維他奶 （00345） 挫逾17%，恒指跌328點，收報18889點，失守萬九關，欠缺北水下成交縮至近698億元。科指跌2.1%，報3879點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元下半年走勢分析 盤點最具升值潛力貨幣及最值博外滙策略

【16：00】恒指U盤前跌298點，報18920點。

【15：43】【新股IPO】法拉帝獲批意大利雙重上市　集23億元　下周二掛牌

【15：43】新世界 （00017） 尾市中途停牌，停牌前報19.52元，跌1.7%，成交1.1億元。

【15：36】滙豐 （00005） 尾市跌2.5%，低見59.7元。

【15：26】正榮地產 （06158） 尾市挫近3成，低見0.137元，成交883.7萬元。

【15：12】【香港經濟】陳茂波：引進辦已約見逾百間企業傾向落戶河套新田　六大方向鞏固香港金融中心優勢

【15：10】中生製藥 （01177） 尾市跌逾8%，低見3.27元破底。

【15：09】騰訊 （00700） 最新跌幅全消，報340.6元轉升近0.1%，今早曾低見333元。

【15：05】港股尾市跌幅略收窄至300點內，報18937點，跌280點，科指跌1.9%，報3888點。

【14：59】【七一優惠】港鐵7月1日透過抽獎送7.1萬份免費車程及26張全年免費車票　輕鐵及港鐵巴士全日免費

【14：58】【異動股】維他奶急挫17%　里昂降維他奶評級至「跑輸大市」、大削目標價18%

【14：38】騰訊 （00700） 跌幅收窄至0.5%，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%，美團 （03690） 跌近3%。

【14：36】恒指維持約350點跌幅，科指跌2.2%。

【13：39】中生製藥 （01177） 最新跌近7%，破底低見3.33元，暫為跌幅最大藍籌。

【13：35】維他奶 （00345） 挫逾16%，低見10.32元，成交增至5063萬元。

【13：28】友邦 （01299） 午後跌幅擴大，最新跌逾3%，低見77.25元。

【13：17】大市最新跌約350點，報18867點，午後初段曾低見18800點，科指跌2.4%，報3866點。

【13：05】新創建 （00659） 中途停牌，停牌前報7.99元，升6.7%，成交9921萬元，今早曾破頂高見8.08元。

【異動股︱新世界系】新創建中途停牌　停牌前逆市升近7%破頂

【13：00】港股午後初段跌近400點，報18824點，跌393點，科指跌2.7%，報3854點。

【13：00】【業績︱醫美股】醫思健康全年少賺64.7%、派末期息4.2仙不變　總收入38.8億元創新高

【12：10】環球新材國際 （06616） 公布，正在與獨立第三方討論可能的業務收購，倘成功完成，有關業務可能為本集團現有業務的一個重大拓展。股份將於午後復牌。

【12：00】恒指半日跌373點，報18845點，成交369億元。科指跌2.6%，報3857點。ATM跌逾1%至3%，汽車股下挫，其中蔚小理跌3逾%至近一成，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 跌逾3%。

【11：40】港交所 （00388） 跌1%，觸300元關口。

【11：12】恒指跌近400點，報18832點跌386點，科指跌2.8%，報3850點。

【11：06】小鵬汽車 （09868） 最新挫逾9%，低見39.2元。

【11：05】美團 （03690） 最新跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

【11：02】藥明生物 （02269） 逆市靠穩，升0.1%。

【11：01】港股最新跌逾300點，報18891點，跌326點，科指跌2.3%，報3868點。

【10：35】【電動車】小鵬汽車插8%　據報明年擬推右軚車型攻港

【10：25】金風科技 （02208） 挫逾11%，破底低見5.06元。

【10：20】小鵬汽車 （09868） 最新跌逾7%，蔚來 （09866） 跌逾6%，理想汽車 （02015） 跌逾2%。

【10：15】申洲國際 （02313） 逆市靠穩，升0.4%高見72.95元，暫為表現最好藍籌。

【10：09】中生製藥 （01177） 挫半成，破底低見3.4元。

【09：46】大市跌勢略為喘定，最新報19823點，跌294點，今早曾低見18855點。

【09：46】恒指最新跌約317點，報18900點，科指跌2%，報3880點，ATM跌逾1%至2%。

【09：40】汽車股下挫，吉利 （00175） 跌逾3%，比亞迪 （01211） 跌近3%，長汽 （02333） 跌3%，廣汽 （02238） 跌逾3%。

【09：33】大市跌逾200點，跌穿19000點。

【09：33】維他奶 （00345） 跌逾12%，早段低見10.76元。

【09：31】滙豐 （00005） 跌逾1%，恒生 （00011） 跌3%。

【09：30】港股開市後跌逾百點，最新報19047點，跌171點，科指跌1.1%，報3922點。

【09：26】小鵬汽車 （09868） 跌逾4%，蔚來 （09866） 跌2%，理想汽車 （02015） 跌0.6%。

【09：24】網易 （09999） 旗下《燕雲十六聲》獲批遊戲版號，惟股價隨市低開0.5%。

【遊戲版號】內地6月批出89款遊戲版號　網易、騰訊、中手游上榜

【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩升0.4%，騰訊 （00700） 跌0.1%，美團 （03690） 跌逾1%，恒指假後低開83點，開報19135點，科指跌0.4%，報3944點。

【09：13】期指開報19156點，跌94點。

【09：02】法拉帝 （09638） 公布股份獲BORSA ITALIANA批准於米蘭泛歐交易所上市，發售價每股3歐元（約25.74港元），下周二（27日）開始買賣。所得款項總額約2.65億歐元（約22.7億港元），將支付予售股股東。

【08：56】信基沙溪 （03603） 今早復牌。

【08：35】恒指黑期升約77點，報19150點，道指期貨微升1點，報34211點。

【08：35】【國泰293】國泰：預計今年上半年錄得綜合盈利　另5月載客量按年大增23倍

【07：45】【Morning精點】美國海岸防衛隊：鐵達尼船頭發現潛艇泰坦號殘骸︱日圓遭低估但私銀睇好將來走勢

【07：45】港股ADR收報19117點，跌101點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報60.61元，較港收市價低0.69元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報339.36元，較港收市價低1.04元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.05元，較港收市價高0.35元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾表明今年仍需再加息2次，步伐會放慢 ；美股周四個別發展，納指彈近1%，道指幾收復逾百點失地。道指跌最多116點，收市微跌4點，報33946點；標指升16點，報4381點；納指升128點或0.95%，報13630點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指ADR】英國勁加息滙豐ADR仍低1%　美團ADR低港1%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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