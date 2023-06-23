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【國泰293】國泰航空預計今年上半年錄得綜合盈利　另5月載客量按年大增23倍

股市 08:35 2023/06/23

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【國泰293】國泰：預計今年上半年錄得綜合盈利　另5月載客量按年大增23倍

國泰航空 （00293） 表示，公司航空業務表現錄得強勁的反彈，現金流持續改善，國泰航空繼2022年實現整體經營正現金流後，2023年至今繼續錄得經營正現金流。此外，國泰航空於2022年全年業績報告書，提及一項視作出售國航空00753）股份（由18.13%減持至 16.26%）而產生估計約19億元的一筆過非現金收入，將會在上半年確認。因應上述因素，以及聯屬公司延遲三個月發表的業績報告帶來的抵銷效應，預計公司仍將於上半年錄得綜合盈利。

國泰航空5月份載客141.8萬人次，按年大升23.5倍。5月收人乘客千米數按年上升16.6倍。乘客運載率增加24.7個百分點至85.1%，以可用座位千米數計算的運力按年增加11.5倍。在2023年首五個月，載客人次較去年同期增加32.8倍，運力上升17.8倍，而收人乘客千米數則上升30.6倍。

公司顧客及商務總裁劉凱詩表示，5月份的客運業務表現持續理想。公司陸續提升運力，增加更多航班前往美國、南亞及日本等受歡迎的目的地。儘管客運需求於復活節假期高峰後短暫放缓，但在月底佛誕的長周末假期再次回升，其中尤以出行日本及泰國最為活躍。經香港樞紐轉機往返內地的需求亦十分殷切。

12月恢復每周三班往返新西蘭航班

展望未來，國泰對夏季客運高峰期的需求保持樂觀，預料留學生在學期結束後返港將增加客運量。在重建航線網絡方面，除早前已公布將於今年8月及10月分別恢復約翰內斯堡及芝加哥航班外，公司亦將於今年 12月16日至明年2月 29日期間，恢復每周三班往返新西蘭基督城的季節性航班。

料貨運需求第三季末才回升

貨運方面，公司5月份運載10.98萬公噸貨物，較去年同月增加18.8%，因當時受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。月內的貨物收人噸千米數按年增加 73.4%，運載率下跌 14.2個百分點至61.5%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加 113.6%，在2023年首五個月，載貨量較去年同期增加28.2%，運力增加154.6%，而貨物收人噸干米數則上升107.2%。

國泰表示，5月份的貨運量大致平穩。高科技及新推出消費產品因庫存量高企，貨運量持續遜於預期。

公司表示，夏季的貨運需求傳統上較為淡靜，預期將於第三季末才有顯著的回升。由於整體貨運供過於求，市場競爭料更為激烈。國泰在重建廣體客機網絡的同時，亦會繼續捕捉貨運商機及靈活調整貨機運力。正因如此，公司將分配更多貨機運力子北美的多倫多和邁亞密貨運航點。

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編輯：姚卓然

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