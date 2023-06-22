主動發掘全球具超額回報潛力的股票

面對當前的投資環境，全球股市投資者更應採取主動選股及具前瞻性的投資策略，因為極端波動可迅速引發市場動盪，並改變投資者的短期觀點。

儘管被動回報（beta，亦稱貝他回報）在長期低利率時代多年來帶動投資回報，但在2022年通脹率和利率急升的轉折下，被動回報佔總回報的比例迅速下降。事實上，過去兩年全球股市波動加劇，大部分市場表現平平甚或下跌。

因此，發掘超額回報（alpha，亦稱阿爾發回報）變得十分重要。隨著策略重心的轉移，投資者必須放眼長線，主動尋找具備靈活管理、高定價能力、穩健財務狀況和競爭優勢的企業，以帶來超額收益的潛力。

放眼波動以外的因素

持續的不確定性令投資者更難識別優質公司，但也造就了當前全球股市的主動管理機會。市場參與者繼續就全球經濟韌性、衰退可能性以及持續高通脹和利率進行爭論，而這些動態發展導致市場對於全球央行政策進取程度的意見分歧加劇。

在當前市場波動下，投資者透過主動管理有機會建立多元化的全球股票投資組合。憑藉主動投資的核心策略，投資者可以利用因不同觀點和不斷變化的市場環境而引致的市場低效和錯誤定價，從而建構有潛力長期跑贏大市的投資組合，同時亦能主動管理風險。

發掘穩固可靠的超額回報

在以業績優劣區分公司的市場中，不少與關鍵長期結構性主題相關的企業在投資組合中展現韌性。

預期經營環境改善、透過近岸外判重塑供應鏈、通過自動化和數碼化提高生產力等長期投資主題受到市場波動的影響較少。

在國有和私營企業大量開支的支持下，這些長期主題有望在未來三至五年甚至更長期間內帶來理想的超額回報。

醫療創新亦越來越具吸引力，包括治療癌症、自身免疫力問題、糖尿病和肥胖症等病症的新興療法。生物科技是另一個前景可期的行業，新藥開發商及其外判合作夥伴和技術供應商致力於研發突破性的治療和解決方案。從基因編輯到精準醫療，醫療行業正在迅速發展，有望大大改善治療效果，改變醫療行業的格局。

不少結構性主題亦與透過不同ESG範疇實現可持續發展密切相關。企業的成敗或取決於客戶重視可持續發展的程度、在相關標準（包括社會影響、包容性、勞工政策等）上對企業的評價。隨著這現象越趨普遍，我們預期在可持續實踐上能夠打動客戶的企業將具有競爭優勢。

專注個別股票

我們透過把握市場低效發掘潛在投資機會，亦即公司中長期基本面被低估的潛在升幅。市場低效可由多種因素造成，例如缺乏對公司策略的了解、行為偏見、資訊不對稱和流動性限制。因此，一些優質企業的價值可能因大市拋售而被低估。

對企業ESG表現的觀感亦會導致市場低效。例如，市場或會高估被視為注重環保或社會責任的企業，卻低估ESG評分較低但持續改善的企業，因而導致企業基本面在三至五年的潛在上升空間被低估。

多元化的股票選擇亦是優化全球股票配置的關鍵。疫情和疫後期間顯然為企業帶來考驗，波動繼續因地區而異，在不同時間造就不同機遇。廣泛多元的投資機遇使投資者能夠把握正在蘊釀的機會。

撰文︰柏瑞投資投資組合經理及全球行業板塊研究主管Rob Hinchliffe， CFA

責任編輯︰梁浩碩