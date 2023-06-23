儘管2023年以來歐美銀行一系列流動性危機出現了階段性緩和，聯儲資產負債表自3月以來重啟收縮，美國中小銀行超儲資金逐步回升，但中小銀行的流動性危機似乎並未結束。具體來說，臨時性的“輸血”政策無法解決根本問題。無論是通過貼現視窗操作還是銀行定期融資計畫直接向中小銀行提供貸款，在貨幣市場利率持續處於高位（4月貨幣市場利率區間為4.5-5%）的情況下，銀行負債端就會始終面臨存款流出問題。即使美聯儲當前暫停加息，高利率水準的持續也會逐步傳導影響信貸市場，一旦銀行信貸條件加速惡化，企業部門和居民部門貸款收縮，金融穩定性將受到顯著衝擊，最終導致經濟出現實質性衰退。從目前的資料來看，儘管美國居民部門和企業部門的商業貸款仍然保持穩健，反映美國整體的信貸擴張仍未出現顯著的收窄跡象。然而，我們認為四季度內美國出現信貸顯著收縮的可能性正在逐漸上升。

首先，四季度美國銀行工商業貸款和商業地產貸款可能會加速下行。一方面，存款的流動性補償風險一直存在，存款流出會傳導影響貸款增速。儘管5月以來，美國中小銀行危機得到解決，但是5月美國商業銀行存款規模持續下行，中小銀行存款流出壓力一直存在。不僅如此，大銀行的存款規模在5月中上旬也出現顯著下降，顯示中小銀行存款流出正在進一步傳導大銀行流動性補充風險。另一方面，美國中小銀行整體貸款規模占存款規模的80%。其中工商業貸款和商業地產貸款占總貸款比重超過50%。從歷史資料來看，銀行存款持續流出會加速工商業貸款率先下滑，進一步傳導影響商業地產貸款下滑，從而實質性影響經濟活動。

其次，居民超額儲蓄預計將在四季度末耗盡，帶動消費者貸款顯著下滑。從歷史資料來看，居民超額儲蓄與消費者貸款呈現顯著正相關性。當前美國稅收政策仍在繼續支持美國家庭部門每季度獲得750億美元的超額儲蓄。基於我們的估算，若美國消費支出繼續維持高於疫情前的平均增速水準，未來兩個季度將消耗約6000-7000億美元的超額儲蓄。考慮到消費者預期對消費行為的影響，我們預計今年年底美國居民部門信貸將伴隨超額儲蓄接近見底而顯著回落。綜上，工商業貸款率先下滑，商業地產貸款進一步下滑，到居民貸款最終下滑，將導致整體信貸持續收縮並不斷弱化美國金融市場穩定性，最終傳導影響實體經濟部門，使經濟活動進入衰退週期。

責任編輯︰梁浩碩