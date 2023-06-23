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美國科技類股前景展望良好

宏觀解讀 07:31 2023/06/23

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全球數據顛覆的題材是持續數年的投資主題，並且帶動美國科技類股前景良好，而耐心的投資者終於得到回報。看好美國科技類股的觀點在2022年受到考驗，聯儲局收緊貨幣政策引發了「對利率較敏感的股票」（如美國科技股）呈現大幅回調，去年總報酬為負28.2%。儘管如此，股票的回調反映是對貨幣緊縮政策的擔憂，而不是產業基本面的改變。所以， 應維持看好美國科技類股的信心和科技相關主題的成長前景。今年以來，美國科技類股的總回報為38.4%，優於標準普爾500指數24.5%。值得注意是，科技股的亮麗表現是廣泛性的，而不僅僅局限於較著名的大型科技企業。

即將進入下半年，較看好科技產業，因為以下各項因素將成為催化劑。首先是引人注目的主題驅動，基於強勁的基本面和獲利前景，星展集團相信人工智能、雲端、集成電路設計、數據分析、電動車、線上內容、高效能計算、網路安全和半導體設備等長期主題將繼續推動整體科技類股的表現，潛在利多因素包括：獲利前景優於市場預期、由人工智能帶動的樂觀情緒及其對集成電路設計的影響、技術領先和市場份額的差距擴大和資金充裕的大型科技企業將進行有價值的收購。

再者，儘管2022年科技類股遭到激烈的抛售，但於同年仍然獲利0.9%。在經歷了一個充滿挑戰的一年後，2023年的前瞻獲利預計今年以來上調4.7%，相較之下，整體市場則僅上調0.1%，此表現盡顯獲利的韌性。基於遠期市盈率（P/E）為基礎，美國科技類股目前高於標準普爾500指數約35%。但根據獲利成長調整後的評價面來看，評價面並不高。目前市盈率相對盈利增長比率（PEG）約1.5倍，美國科技類股為投資者提供了具吸引力的上升潛力，這也適用於大型科技企業，其PEG約1.1倍，評價面並不高。最後，去年導致科技類股遭到抛售的逆風指標將在今年逆轉並可望逐漸轉為利多。最新數據和聯儲局的發言顯示，目前已接近「聯邦基金利率的高位」，這對長期投資如科技類股來說非常正面。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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