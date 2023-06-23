▲ 美國海岸防衛隊：鐵達尼船頭發現潛艇泰坦號殘骸 5人全部罹難

失蹤潛艇泰坦號的殘骸被發現，潛艇5人全部遇難，美國海岸防衛隊表示，潛艇在鐵達尼號附近爆開，距離鐵達尼號船首488米，他們已經通知遇難者家屬，目前無法預估海底搜索行動結束時間，團隊將繼續收集訊息以求查明爆炸原因。

美國海岸防衛隊指，救援人員周四趕往失蹤地點後，立即進行搜救，一艘加拿大船隻Horizon Arctic派出的海底機械人已抵達海底，法國一家研究機構表示配備攝像頭、燈光和手臂的深潛機器人也加入了此次行動。Horizon Arctic的海底機械人在周四上午已發現泰坦號鼻錐，其他殘骸包括耐壓殼體的碎片很快被找到。

泰坦號運營商OceanGate Expeditions（海洋之門）發表聲明，包括公司CEO Stockton Rush在內的5人，相信已經遇難。

遇難5位乘客分別是58歲的投資公司Action Group創始人、英國冒險愛好者Hamish Harding；77歲的法國海事專家Paul Henry Nargeolet、泰坦號運營商OceanGate 61歲的創始人Stockton Rush、48歲的Shahzada Dawood及其19歲的兒子Suleman Dawood（兩人來自於巴基斯坦一個著名家族）。

美國海岸防衛隊周二和周三曾表示，在搜索區域發現了水下噪音，當局一直希望水下聲音能夠幫助縮小搜索範圍，其覆蓋範圍已擴大到數千英里，即康涅狄格州面積的兩倍，水域深度為4 公里。

泰坦號 96 小時的氧氣供應可能於周四結束，專家指，即使他們找到了潛艇，仍然需要到達地面才能打開它。

失蹤潛艇氧氣料已耗盡 搜救規模擴大（第二版）

記者：譚志偉