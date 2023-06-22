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【玩樂好去處】青衣城辦漁農嘉年華 40間有機農戶參與 設攤位遊戲+舞台表演

理財智慧 23:14 2023/06/22

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港鐵公司（00066）旗下商場亦全力響應特區政府「開心香港」活動，青衣城於6月22日至25日1連4日舉辦「開心香港漁農嘉年華：2023本地有機西瓜節」，特別邀請了共40間本港有機農戶參與，售賣本地有機西瓜及農作物，4日活動期間更安排了互動攤位遊戲及一系列舞台表演。

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
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青衣城繼今年4月起推出連串  【綠「惜」青衣】主題活動，今次更與漁農自然護理署、蔬菜統營處、魚類統營處攜手舉辦「2023本地有機西瓜節」，作為響應「開心香港」的活動之一。


整個「開心香港漁農嘉年華：2023本地有機西瓜節」共邀得40間本港有機農戶分批參予，發售最新鮮的本地有機西瓜及其他時令蔬果。
 

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大會特別向市民推介今年特別品種，包括「皇玉」、「無籽3F-2728」、「超甜黑美人 168」及「黛安娜」，均為漁護署引入香港並推廣以有機環保方式種植的優質品種，適合本地水土及夏季栽種，甜度介乎8至12度，果實大小適中，一直深受農戶及市民歡迎，供應期有限，於場內購買西瓜即可獲得精美環保袋乙個，數量有限，送完即止。

【免費音樂】港鐵重啓周五黃昏香港站「港鐵藝術舞臺」 邊度有得睇? ，詳見【下一頁

此外，一連4日本地有機西瓜節亦特別安排精彩舞台表演，包括歌手鍾雨璇現場獻唱、四川變臉、魔術表演、音樂學院表演及弦樂演奏等，更有互動好玩的攤位遊戲，適合一家大小參與，希望為市民增添開懷笑臉，齊齊體驗「開心香港」，港鐵公司期望未來利用不同社區商場，繼續提供場地支持本地企業。

參觀市集後，不妨親臨青衣城2期天台花園及平台花園，遊覽3大「綠化」打卡位，包括「星光稻草園」與可愛稻草人自拍甜蜜照片、小朋友最愛挑戰的「綠色迷宮」及2米高「巨型雛菊裝置」，一邊打卡一邊學習耕種知識，別具教育意義。
 

 

WhatsApp新增私隱功能 不明來電可設為靜音  即入內文睇點啟動，詳見【下一頁

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由即日起至8月27日，港鐵商場為響應「開心香港」活動，同時間舉行「開心有獎Fun」及「開心Chill好味」活動，精彩禮遇一浪接一接，與市民一同享受開心香港，盡情食、買、玩！

「開心香港漁農嘉年華：2023本地有機西瓜節」
日期：2023年6月22日至25日
時間：上午10時至下午6時
地址：青衣城1期1樓
 

海洋公園夏水禮將回歸 成人門票$388 特設超好玩兒童玩水專區，詳見【下一頁

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責任編輯：陳詠妍

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