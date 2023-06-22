【美股焦點】摩通：投資者日益自滿　儲局激進緊縮效應開始顯現　美股下半年將劇烈動盪

聯儲局等主要央行儘管今年仍持續加息，整體美股年初以來仍升。摩根大通（美：JPM）首席全球市場策略師Marko Kolanovic認為，隨着聯儲局激進政策緊縮的滯後效應開始在經濟中顯現，美股下半年將陷入劇烈動盪。今年以來的美股表現雖令Kolanovic睇跌的預期落空，但他仍重申其防禦觀點，並警告，商業形勢惡化和消費者需求放緩等因素預示着經濟下行近在眼前，可能令今年的升勢受挫。

Kolanovic周四向客戶發放半年度展望報告，指聯儲局點陣圖暗示年底前會再加息兩次，假若該局無先發制人的政策放鬆，預計下半年股市的宏觀背景將更具挑戰性，在股票估值已劇烈調整之際，消費趨勢正在走弱。他警告，股票估值上升和定價能力減弱，使得美股的風險回報缺乏吸引力，而且，另一個擔憂是在經濟面臨潛在衰退之際，「投資者卻日益自滿」，再次出現未可知事件的風險似乎很高。

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編輯：胡學能