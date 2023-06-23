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【宏觀術數@iM網欄】宏觀看夏至星盤

名人薈萃 15:13 2023/06/23

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炎炎熱天加上連是大雨，彷彿提醒著6月20日夏至日和端午節接連到臨，端午節又稱端陽節在陰曆五月初五日，大抵在午月陽氣最盛的月份內陽極盛的炎夏，而夏至日更必然是全年日照最長，亦即易象「陽盡陰生」的一天。假若前文所述黃鴨今年重臨剛好預示地運變遷，夏至節氣便毋庸置疑與陰陽消長相關了。本欄於「九運玄微」系列談到「選宅」的兩大重點，當中「零正」是陰陽應用於風水，再配向「坐向」便構成吉凶判斷原則，先賢簡化成兩句口訣「陰陽二字看零正，坐向須知病」。前幾期已談過零正重點及旺財的坐向，風水格局自然不只於此，往後會再詳談因應其他格局已成的吉方位以便讀者們置業參考。今期則繼續以更多角度談一下夏至節星盤。

上期談及香港的夏至星盤，其中一個重要組合為月孛會合火星，會影響本地勞工基層宮位，從而對娛樂消費行業也帶來不良。以現時就輸入外勞商界和勞工階層有不同意見，希望能和衷共濟解決分歧。同樣的星占組合於其他地區經緯度不同對應不同宮位和術數因素產也會影響著不同的範圍。就以美國夏至始入星盤來看，其主星為水星並處較重點位置，月孛和火星的組合於星盤中和水星構成較佳的相位，未來3個月可留意一下美國官方對資金和匯率的操作或影響，從而對國際金融市場帶來影響。更深入一點分析星盤，火星和月孛組合是和美國原星盤東升點準確的構成不利強硬組合，加上現時正值其開國200多年來第一次冥王星重逢，政府對官方機構和大企業的干預政策無疑都在加強，以近年美國在國際事務方立場上都有這個趨勢，而夏至星盤將會加深其對自身存在及國際領導地位的威脅感更為明顯，反應也會比過往為大和明顯。火星也代表行動力和突發性，未來幾個月只要稍遇上星盤上一些組合激化或實際事務的衝突，便容易轉化成為行動或政策干預，以其為國際舞台執牛耳者便容易帶來突然變數。另方面，月孛本身並非實星而是闇月相位，先天上便帶有「暗黑」的特性，總是容易帶來問題的，於其國內便是院舍、監獄等機構內出現問題或醜聞等，對外又遇上地運交替年份，恐怕易生衝突或國際間形勢的不和。

同場加映：【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
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筆者談及過九運其卦象為離卦，基本類象為太陽和火，美好一面固然可以為文明和文化藝術發展，「易」有陰陽，人性亦有善惡一體兩面，九運離火亦可像戰火，其象為核，現在俄烏戰事持續未停，各地緣競爭衝突不少，希望不至於更多生靈塗炭。世界大事和金融經濟息息相關，地運變遷已在進行式中，未來數月作投資分析便不可單憑數據或預設世事如舊，多作周全考慮政策突然改變或地緣關係算是小心駛得萬年船。

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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