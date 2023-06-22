▲ 【比亞迪1211】比亞迪據報在阿聯酋推SUV車款Atto 3 挑戰Tesla當地市場地位？

TESLA特斯拉（美：TSLA）在阿聯酋市場遇勁旅，阿聯酋《海灣新聞》（Gulf News）報道，中國的比亞迪 （01211） 和其當地合作夥伴Al-Futtaim已推出SUV車型Atto 3，並將在今年推出另外兩款電動車型。此外，比亞迪還將推出兩款插電式混合動力車型。

Atto 3在內地被稱為「元 PLUS」，續航里程420公里，於阿聯酋預售價為149,900迪拉姆（折合約31.9萬港元）。報道指，此定價使其成為迄今為止在阿聯酋通過官方經銷商提供的最容易獲得的電動車型。其他電動車的價格接近20萬迪拉姆（約42.6萬港元），甚至更高。

Al-Futtaim電動車公司總經理Hasan Nergiz表示，在正式發布之前，已有超過95,000名網民查看該車型，有超過3,000個註冊線索和153個預訂。「Atto 3是我們將部署的車型，以在阿聯酋建立據點，然後還會有其他車型。」據比亞迪阿聯酋官網，下一車型料為Han（內地稱為「漢」），現可在該網預訂，報道指該車型實際推出時間為10月。

目前，電動車銷售在阿聯酋的新車銷售中佔不足5%，且此數字偏向於車隊銷售，而非零售買家。報道認為，隨着20至30多歲的人成為電動車的早期用家，這種情況可能改變。

▲ 比亞迪SUV車型Atto 3，在本港亦有售。

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編輯：胡學能