  • 30°C
香港時間 : 2023622日 (週四) 23:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比亞迪1211】比亞迪據報在阿聯酋推SUV車款Atto 3　挑戰Tesla當地市場地位？

股市 22:07 2023/06/22

分享：

分享：

【比亞迪1211】比亞迪據報在阿聯酋推SUV車款Atto 3　挑戰Tesla當地市場地位？

TESLA特斯拉（美：TSLA）在阿聯酋市場遇勁旅，阿聯酋《海灣新聞》（Gulf News）報道，中國的比亞迪 （01211） 和其當地合作夥伴Al-Futtaim已推出SUV車型Atto 3，並將在今年推出另外兩款電動車型。此外，比亞迪還將推出兩款插電式混合動力車型。

Atto 3在內地被稱為「元 PLUS」，續航里程420公里，於阿聯酋預售價為149,900迪拉姆（折合約31.9萬港元）。報道指，此定價使其成為迄今為止在阿聯酋通過官方經銷商提供的最容易獲得的電動車型。其他電動車的價格接近20萬迪拉姆（約42.6萬港元），甚至更高。

Al-Futtaim電動車公司總經理Hasan Nergiz表示，在正式發布之前，已有超過95,000名網民查看該車型，有超過3,000個註冊線索和153個預訂。「Atto 3是我們將部署的車型，以在阿聯酋建立據點，然後還會有其他車型。」據比亞迪阿聯酋官網，下一車型料為Han（內地稱為「漢」），現可在該網預訂，報道指該車型實際推出時間為10月。

目前，電動車銷售在阿聯酋的新車銷售中佔不足5%，且此數字偏向於車隊銷售，而非零售買家。報道認為，隨着20至30多歲的人成為電動車的早期用家，這種情況可能改變。

比亞迪SUV車型Atto 3，在本港亦有售。

相關文章：

【比亞迪1211】比亞迪「F品牌」正式定名為「方程豹」　料年內發佈首款車型

編輯：胡學能

港股 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 比亞迪 電動車 阿聯酋
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【今日至HOT】馬斯克邀籠鬥　朱克伯格：給我地點｜香港宜居排名全球61｜天水圍已補價兩房居屋開價不足「2球」

下一篇文章

【美國經濟數據】美國首領失業救濟金人數升至26.4萬　5月成屋銷售意外回升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款