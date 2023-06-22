▲ 【瑞信危機】摩通：瑞銀整合瑞信過程 或流失1500億美元客戶資產

瑞銀（美：UBS）上周完成收購瑞信，摩根大通分析師警告，瑞銀財富管理業務的客戶資產或因而流失1500億美元（約1.17萬億港元）。摩通分析師指出，瑞銀和瑞信業務重疊、客戶流失和持續的節流行動，都令瑞銀財富管理的資產受壓。

摩通分析師Kian Abouhossein和Amit Ranjan表示，瑞銀和瑞信整合過程中，瑞銀股價將因為重組、資產減記、訴訟，而變得極為波動。

瑞銀收購瑞信期間，一直強調財富管理業務機會，並多次表明有意縮減瑞信的投行業務規模。

摩通表示，即使面臨潛在客戶資金流失，但收購將瑞銀財富管理業務仍是能帶來巨大上升空間。瑞銀因為吞併瑞信，客戶資產規模由3.9萬億美元增至5萬億美元，而財富管理業務仍貢獻集團利潤約60%。

相關文章：

【瑞信危機】瑞信AT1債苦主興訟 據報指控3名前行政總裁過度冒險

【瑞信危機】瑞銀據報須承擔瑞信涉Archegos爆煲事件責任 或面臨數億美元罰款

【投行裁員】瑞銀CEO：瑞信投行業務可能大縮規模 以降低合併後銀行對瑞士風險

記者：宋佩恩