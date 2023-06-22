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【瑞信危機】摩通：瑞銀整合瑞信過程　或流失1500億美元客戶資產

股市 22:17 2023/06/22

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【瑞信危機】摩通：瑞銀整合瑞信過程　或流失1500億美元客戶資產

瑞銀（美：UBS）上周完成收購瑞信，摩根大通分析師警告，瑞銀財富管理業務的客戶資產或因而流失1500億美元（約1.17萬億港元）。摩通分析師指出，瑞銀和瑞信業務重疊、客戶流失和持續的節流行動，都令瑞銀財富管理的資產受壓。

摩通分析師Kian Abouhossein和Amit Ranjan表示，瑞銀和瑞信整合過程中，瑞銀股價將因為重組、資產減記、訴訟，而變得極為波動。

瑞銀收購瑞信期間，一直強調財富管理業務機會，並多次表明有意縮減瑞信的投行業務規模。

摩通表示，即使面臨潛在客戶資金流失，但收購將瑞銀財富管理業務仍是能帶來巨大上升空間。瑞銀因為吞併瑞信，客戶資產規模由3.9萬億美元增至5萬億美元，而財富管理業務仍貢獻集團利潤約60%。

瑞銀料7月裁員，瑞信亞洲投行業務料成重災區，【下一頁】

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記者：宋佩恩

美股 Iqbal Khan 財富及資產管理 合併 瑞銀
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