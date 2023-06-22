【央行加息】通脹壓力揮之不去 英倫銀行意外加息0.5厘

英倫銀行（Bank of England）周四（22日）議息後，出人意料地加息0.5厘，這是央行連續第13次加息，反映政策制定者正努力應對持續高企的通脹。

貨幣政策委員會（Monetary Policy Committee，MPC）以7票對2票的結果，決定將英國央行基本利率提高半個百分點，至5厘。此舉超出了市場預期，市場此前估計有60%的機率會加息0.25厘。

英鎊在公告後短暫下滑，英國國債收益率也略有回落。10年期英國國債孳息率下降約4個基點。

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根據周三（21日）最新數據顯示，英國5月份的通脹率為8.7%，與上月持平，這使市場確信MPC將選擇再次加息，經濟學家還對未來進一步貨幣緊縮的預期進行了上調。

對央行來說，最令人擔憂的，是5月份的核心通脹率（不包括波動性較大的能源、食品、酒精和煙草價格）為7.1%，高於4月的6.8%，創下自1992年3月以來的最高水平。

MPC在周四的總結中表示：「最近的數據顯示通脹過程中有顯著的上行壓力，背景是勞動力市場緊張和需求持續恢復。將繼續密切關注經濟整體中持續通脹壓力的迹象，包括勞動力市場狀況的緊張程度、工資增長和服務價格通脹的表現。如果有更持久的壓力證據，則需要進一步收緊貨幣政策。」

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記者：李兆明