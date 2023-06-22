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晉環再有同類新高租務成交　三房月租4.48萬租出

股樓投資 17:54 2023/06/22

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美聯物業楊家俊表示，黃竹坑站晉環租務需求強勁，晉環1A座高層G室，實用面積約為840平方呎，為三房套房連工人房間隔，單位間隔四正實用，故獲租客垂青，加上屋苑交通方便，單位簇新，屋苑配套完善，並以月租4.48萬元成交，折合實用呎租約為53.3元，再創同類新高。

業主於2021年5月以約2,810.4萬元購入上述物業，若以目前租金計算，租金回報率約1.9厘水平。

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撰文 : 蔡子俊

美聯物業 晉環 黃竹坑 二手市場

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