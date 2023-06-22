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【大行點睇】時富：建築經驗豐富具優勢 中國建築目標價10.5元

股樓投資 21:06 2023/06/22

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時富資產管理董事總經理黃偉棠發表報告指出，中國建築（03311）總部位於香港，是一家從事建築和土木工程的綜合性企業。公司擁有香港最高級別的C類牌照，可以承接各類公共和私人建築項目，也是香港房屋委員會最大的NW2級別承建商之一，其競爭優勢來自豐富的建築經驗、強大管理和規劃能力，以及先進科技和成本優化。
 
在2023年，公司積極開拓新市場，加強科技研發與應用，同時把握國家產業政策和市場環境的機遇，推動建築行業的變革。公司具有幾大亮點：

首先，公司主要股東之一是新加坡主權財富基金（GIC），其成本約為9元。知名基金Dimensional Fund Advisors在2022年後期也增加了持股，成本約為8.4元，兩者的研究能力皆不可忽視。鑒於此確定性，目前股價對普通投資者而言可謂相當吸引。

【延伸閱讀】【藥明2269】藥明管理層料上半年收入放緩  股價連跌2日  券商紛下調目標價【見下頁

 

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其次，近年來公司訂單額增長顯著，從2019年的1,060億元增加到2022年約1,510億元，增長約42%。雖然香港和內地房地產市場放緩，但政府基建支出仍提供足夠支持，令公司保持增長態勢。

此外，公司能夠產生足夠的現金流並增加保留盈利，公司保留盈利從2018年的170億元增至2022年近580億元，這說明公司的業務非常可觀。
 
總括而言，以自由現金流37億元及近15%的高股東權益報酬率而言，假設市盈率為5倍及每股盈利為2.1元，投資者可考慮吸納，中短期可上望10.5元。

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記者：李兆明

 

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中國建築（03311） 大行報告 個股分析 港股 目標價 營業額

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