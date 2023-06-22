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【男女平等】「2023年全球性別差距報告」出爐　世界經濟論壇：男女平等需再等131年

環球政經 20:48 2023/06/22

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世界經濟論壇（WEF）日前發布《2023年全球性別差距報告》，顯示全球性別平等狀況已經恢復至疫情前水平，但隨著多重危機阻礙了前進的步伐，全球性別平等進程停滯。與上一版報告相比，總體性別差距僅縮減了0.3個百分點，實現性別平等的年份預計仍然是2154年。其中東亞及太平洋地區的女性，估計需要189年才能實現性別平等

今年綜合排名第一位的國家是冰島，這也是冰島連續第14年位列榜首。排在第2位和第3位的分別是挪威與芬蘭，北歐國家均位列該榜單的前幾位。

來源：WEF website

冰島連續第14年成為全球性別最平等的國家，也是唯一一個將性別差距縮小了90%以上的國家。目前，還沒有任何一個國家完全實現性別平等，但排在前9名的國家至少消除了80%的性別差距。

不過，日本在146個國家中的綜合排名125位，比去年下降了9位。在政治和經濟領域明顯落後於其他國家，在發達國家中排在最後一位；這也是設立報告後日本排名最低的一次。

同場加映：【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

日本排在政治領域第138位（去年位列第139位），在議員和長官級職位層面，女性所佔的比率仍然很低。在體現勞動參與率和工資收入男女差距等方面的經濟領域，日本則排在了第123位（去年位列第121位）。此外，在教育領域，日本去年與其他20個國家並列排在首位，但今年因女性高等教育就學率的下降而下滑至第47位。

【藥明2269】藥明管理層料上半年收入放緩  股價連跌2日  券商紛下調目標價【見下頁

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今年為世界經濟論壇第17次發布《全球性別差距報告》。該報告對4個領域性別差距的變化進行對標分析，分別是經濟參與和機會、教育程度、健康和生存，以及政治賦權。

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青姐話
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撰文 : 陳楚琨

北歐 政治 日本

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